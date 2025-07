Honda Prelude Type R, un ritorno ad alta velocità

La Honda Prelude sta per fare il suo grande ritorno nel mercato automobilistico. Secondo alcune fonti, l’ azienda avrebbe in programma il lancio di varianti ad alte prestazioni, tra cui una sportivissima Type R. Le prime indiscrezioni parlano che una versione TypeS potrebbe arrivare nel 2026, mentre la più estrema TypeR sarebbe prevista per il 2027. In entrambi i casi, l’obiettivo è riportare in vita lo spirito racing che ha reso leggendaria la sigla Type-R.

Oltre 300 cavalli ibridi per la futura Honda Prelude Type R

Nonostante manchino ancora conferme ufficiali da parte della casa madre, le fughe di notizie aumentano sempre più. Alcune testate giapponesi riferiscono che nemmeno i concessionari locali hanno ancora ricevuto comunicazioni ufficiali. Però secondo i rumor l’ idea di una coupé sportiva, elegante e moderna, che si apre all’elettrificazione, intriga non solo gli amanti del marchio ma anche chi cerca una guida emozionante senza rinunciare alla sostenibilità.

Il debutto definitivo della nuova Honda Prelude è atteso per la prima metà del 2026 e coinvolgerà i mercati di Europa, Giappone e Nord America. Sarà una coupé compatta, dinamica, con una base tecnica condivisa in parte con la Civic, ma progettata per offrire sensazioni di guida più dirette e coinvolgenti. Per la futura versione Type R, si ipotizza un powertrain ibrido ad alte prestazioni, composto da un motore termico turbo abbinato a due unità elettriche. Il risultato finale supererebbe i 300CV, avvicinandosi alle performance dell’attuale Civic TypeR, che sviluppa 325CV.

Una delle differenze più rilevanti riguarderebbe la trasmissione. Non è previsto il cambio manuale per la nuova Prelude sportiva. Honda dovrebbe adottare il sistema e:HEV, già visto su altri modelli, con la funzione S+ Shift che simula le cambiate tramite suoni del motore, paddle al volante e gestione della coppia. Tale soluzione, oltre a essere tecnologicamente avanzata, permetterebbe alla vettura di restare entro i limiti imposti dalle normative europee sulle emissioni. Sul piano estetico, ci si attende un design più grintoso, con paraurti scolpiti, carreggiate larghe, cerchi sportivi e un’ala posteriore pronunciata. L’ interno, invece, dovrebbe ospitare sedili sportivi, inserti rossi e una strumentazione digitale dedicata alla Type R.