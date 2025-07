Google Shopping

Google sta ridefinendo l’esperienza dello shopping online grazie all’integrazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, pensate per rendere la ricerca e l’acquisto di prodotti sempre più personalizzati e intuitivi. Le novità sono in fase di rilascio negli Stati Uniti e includono strumenti che migliorano sia l’aspetto visivo dell’esperienza d’acquisto che il monitoraggio dei prezzi.

Camerino virtuale: si provano i vestiti con una foto

La funzione più visibile è il camerino virtuale, una tecnologia che permette agli utenti di provare virtualmente i capi d’abbigliamento selezionati su Google Shopping. Caricando una propria immagine, è possibile visualizzare in anteprima come un indumento appare realmente indossato, direttamente nei risultati di ricerca o nelle immagini collegate. L’utente può salvare i look preferiti e condividerli, rendendo l’acquisto più consapevole e immersivo. La funzione, già sperimentata in Search Labs, è ora disponibile negli Stati Uniti su Google Ricerca, Shopping e Immagini.

Notifiche sui prezzi mirate a taglia, colore e budget

Google ha potenziato anche il sistema di notifiche sui prezzi. Oltre al tracciamento classico, gli utenti possono ora specificare criteri molto precisi: taglia, colore, modello e fascia di prezzo desiderata. Quando tutte le condizioni vengono soddisfatte, il sistema invia una notifica automatica, semplificando il processo di acquisto e riducendo il rischio di perdere un’offerta vantaggiosa. La funzione si basa sul Shopping Graph, il vasto database di Google che cataloga miliardi di prodotti aggiornati in tempo reale.

Consigli generati dall’AI per abbigliamento e arredamento

A partire dall’autunno, Google introdurrà un sistema ancora più proattivo: sarà possibile ricevere suggerimenti personalizzati anche per vestiti e articoli d’arredamento, grazie a AI Mode. Inserendo frasi come “abito elegante per festa serale” o “idee per arredare salotto moderno”, l’utente riceverà una serie di immagini generate dall’AI, abbinate a prodotti reali acquistabili online. Il sistema sfrutta la vision match, tecnologia in grado di confrontare immagini ispirazionali con articoli presenti nel catalogo di Shopping Graph.

Questi aggiornamenti mostrano con chiarezza come Google Shopping stia evolvendo da semplice motore di ricerca per prodotti a piattaforma di esperienza d’acquisto completa. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave nel rendere l’interazione più visuale, predittiva e su misura, avvicinando la ricerca digitale sempre di più a un’esperienza fisica e assistita.