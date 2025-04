Nuova Honda Prelude: il ritorno con stile ibrido e velocità

Dentro l’abitacolo della nuova Honda Prelude Coupé 2026, il tempo sembra fermarsi. Gli occhi scorrono dalla plancia sospesa al display digitale, evocando sensazioni già familiari nella Civic, ma rivisitate con uno spirito più audace. L’influenza della Type R si respira ovunque, sebbene l’assetto sia stato rivisto per enfatizzare l’anima sportiva. La console centrale si fa più alta, più avvolgente, quasi a voler separare pilota e passeggero in due mondi distinti. Dov’è finita la classica leva del cambio dei vecchi modelli Honda? Sostituita da comandi elettronici, precisi e immediati. Spicca un pulsante rosso della modalità “S+ Shift”, pensata per esaltare la guida. Una gestione elettronica della coppia, un sound artificiale che imita la cambiata: suggestione o rivoluzione? L’impressione è che nulla sia lasciato al caso.

Lusso e sport per una Honda che emoziona

Il sistema di ventilazione suggerisce una sottile alchimia tra continuità e innovazione. Le bocchette del modello Honda richiamano l’Integra, mentre i materiali si rifanno al mondo premium. I sedili avvolgenti, con poggiatesta integrato, raccontano un’auto pensata per sentire ogni curva. Il guidatore viene abbracciato da imbottiture rigide, il passeggero coccolato da una seduta più morbida. Perché non possono esistere due esperienze identiche? Anche i dettagli delle portiere parlano di attenzione: soglie morbide, design che previene urti, accesso più intuitivo. Sul retro, spazio ridotto, certo. Ma un portellone hatchback salva la praticità. La coupé Honda non si arrende ai limiti del formato, anzi, li trasforma in punti di forza.

La piattaforma aggiornata della Civic si fa più compatta, più rigida, con carreggiate larghe che promettono una guida chirurgica. Il motore ibrido della Honda, un 2.0 litri affiancato da due unità elettriche, abbandona la trasmissione meccanica tradizionale per una gestione elettronica della cambiata. Simulazione o sensazione? La differenza si percepisce solo guidando. La presentazione, avvenuta a Tokyo durante il “Red Bull Showrun x Powered by Honda”, ha scelto il palcoscenico giusto. Accanto alla concept Serie 0, la Prelude ha mostrato la sua vera essenza. A condurla in passerella, i piloti Red Bull, in un tributo alla velocità che non lascia spazio ai dubbi: la sportività, qui, è una promessa mantenuta.