Truffa architettata online: il messaggio può derubarvi all’istante

Una truffa può comparire in qualsiasi momento sul web ma quando arriva tramite e-mail diventa un problema in quanto qualcuno potrebbe cascarci più facilmente. È questo il caso di tantissimi utenti che si sono ritrovati di fronte ad un tentativo di inganno, anzi a due tentativi di inganno. In basso ci sono tutte le informazioni del caso che serviranno ad evitare problemi.

Ovviamente bisogna tenere sempre tranquillità e fermezza: non c’è alcun problema nel leggere il messaggio. La cosa importante è non interagire con tutti i link presenti nel testo o con le immagini e con i vari allegati che potrebbero essere un problema una volta scaricati sul dispositivo. In basso ci sono i due messaggi incriminati.

Quando una truffa arriva, bisogna stare attenti: ecco alcuni messaggi pericolosi

Se credete di aver ricevuto il messaggio di posta elettronica che potrebbe portar via ad avere il caffè gratis per i prossimi mesi, state attenti in quanto si tratta di una truffa. L’inganno sta girando sul web e purtroppo miete vittime in rapida sequenza, ecco il messaggio in questione:

“Gentile Utente,

fino al 10 agosto, i caffè Nespresso più amati te li regaliamo noi.

Ti basta un ordine per riceverli in omaggio e puoi farlo come preferisci: da sito, app o telefono al Numero Verde 800 39 20 29.

La consegna? Dove vuoi tu. A casa, in vacanza, o ovunque ti porti l’estate.

ORDINA ORA“.

Purtroppo non finisce qui visto che di messaggio a rischio ce n’è anche un altro, ancora una volta segnalato dai nostri utenti fortunatamente si sono accorti del problema. Ecco il testo:

“Verifica dei documenti scaduta

Gentile Utente,

La verifica del Suo account non è più valida. In conformità con le nostre politiche, è necessario ripetere la verifica dei documenti per evitare l’interruzione del servizio.

La invitiamo a dedicare qualche istante all’aggiornamento della documentazione.

Procedi con la verifica“.