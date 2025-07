Very Mobile vs Optima con offerte fino a 200GB con il 5G attivo

Tra i virtuali più attivi nel mercato italiano, Very Mobile si distingue per una proposta particolarmente completa. Con 200 giga mensili in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti, l’offerta è valida per chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Il prezzo è di 6,99€ al mese, fisso per sempre. A rendere il tutto ancora più interessante c’è il primo mese gratuito e un costo di attivazione pari a 0,99€, praticamente simbolico.

La promozione si può attivare sia con SIM fisica che con eSIM virtuale, modalità che riduce al minimo i tempi d’attesa. Anche l’identificazione può avvenire tramite SPID, offrendo una procedura veloce e digitale. La navigazione in 5G è accessibile con offerta abilitata, dispositivo compatibile e copertura disponibile.

Optima: meno giga, ma un prezzo imbattibile e riconoscimento ufficiale

Sul fronte opposto, Optima Super Mobile Smart è pensata per chi desidera risparmiare il più possibile senza rinunciare a un pacchetto valido. L’offerta prevede 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti a 4,95€ al mese. Nessuna distinzione tra nuovi numeri e portabilità: tutti possono attivarla. La SIM è scontata a 9,90€ e la spedizione è gratuita, per un primo costo complessivo di 14,85€.

Optima ha anche ottenuto un riconoscimento come “Prodotto dell’anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile, premiata da una ricerca di mercato condotta su scala nazionale. In più, chi porta un amico riceve 5€ di ricarica omaggio, incentivo non scontato in questo segmento.

Due visioni del low cost: prestazioni o risparmio

Very Mobile punta su più giga, 5G e attivazione semplificata. Optima invece sceglie un prezzo inferiore e l’affidabilità del 4G, supportata da un premio scelto dai consumatori. La decisione ricade su ciò che si ritiene prioritario: la quantità di dati mensili o il canone più basso possibile. Insomma, in entrambi i casi sembra esserci tutto quello che serve proprio come gli utenti desiderano. Bisogna solo scegliere l’offerta che fa al caso proprio.