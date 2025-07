Nuova Dacia Jogger: svelato il nuovo stile del modello familiare

La Dacia Jogger si prepara a cambiare stile. Dopo mesi di test su strada con prototipi coperti da pellicole mimetiche, la versione rinnovata è finalmente apparsa senza veli durante un servizio fotografico realizzato a Marsiglia. Le immagini, scattate durante il set pubblicitario, confermano un debutto ormai imminente. A colpire subito è il frontale, completamente rivisto. I fari mantengono la loro forma ma guadagnano una nuova firma luminosa, più moderna e accattivante. Anche la mascherina cambia. Spariscono infatti i tradizionali trattini bianchi, sostituiti da piccoli quadrati in tinta chiara. L’intero paraurti anteriore è stato rielaborato, con prese d’aria e alloggiamenti per i fendinebbia che ricordano il design visto su Duster e Bigster.

Dacia Jogger: motori aggiornati per avere più scelta e prestazioni

Il lato posteriore subisce modifiche più lievi ma comunque rilevanti. I gruppi ottici ora mostrano una nuova grafica, mentre paraurti e portellone sembrano restare gli stessi. L’ interno invece non è stato completamente rivoluzionato, ma riceverà comunque alcuni aggiornamenti tecnologici. Il display centrale per l’ intrattenimento, ad esempio, dovrebbe salire a 10”, in linea con quanto già offerto da altri modelli della serie. Sulle versioni più accessoriate potrebbe arrivare anche una nuova strumentazione digitale con display da 7”, arricchendo così, ancora di più, l’esperienza di guida.

Anche sotto il cofano si prospettano novità interessanti. La Jogger continuerà a proporre l’efficiente motorizzazione Full Hybrid, già apprezzata dal pubblico. Però secondo le indiscrezioni, il restyling potrebbe introdurre il nuovo sistema ibrido da 155 cavalli già utilizzato dalla Bigster. Non verranno abbandonate le alternative Mild Hybrid e GPL, soluzioni molto amate dagli automobilisti italiani per la loro economicità e versatilità. Dacia, insomma, sembra voler continuare a restare fedele alla sua anima, ma con un occhio più attento allo stile e all’innovazione. Il debutto ufficiale è ormai vicino, e queste immagini ci offrono un assaggio concreto del futuro della Jogger. Non ci resta che attendere per avere un quadro più completo sotto tutti i punti di vista.