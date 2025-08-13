Krups Nespresso Inissia a prezzo folle su Amazon

La Krups Nespresso Inissia XN1005 è una macchina da caffè dotata di sistema a capsule che consente di ottenere un caffè gustoso in ogni momento. Progettata inoltre per potersi adattare ai gusti di ciascun utente. Non manca, infatti, la possibilità di personalizzarla scegliendo le due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che si preferisce, tra lungo espresso e lungo.

Questa macchina da caffè a marchio Nespresso consente di fare caffè senza dover ricaricare spesso il serbatoio dell’acqua. Quest’ultimo, infatti, oltre a essere removibile ha una capacità pari a 0,7 litri. Non manca la pompa ad alta pressione, da 19 bar, che consente di preparare una ottima tazza di caffè espresso o caffè lungo.

Krups Nespresso Inissia a prezzo speciale

Non potete mai fare a meno di bere un caffè gustoso e cremoso come quello del bar? Oggi ottenere un caffè con queste caratteristiche non è più impossibile grazie alla macchina da caffè Inissia progettata da Nespresso. Una soluzione pratica e compatta e con un design moderno che si adatta a qualunque arredamento.

Con soli 2,4 chilogrammi, questa macchina da caffè Nespresso può essere posizionata in qualunque angolo della vostra cucina, così da consentirvi di utilizzarla in ogni occasione. Inoltre, al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso il costruttore ha deciso di implementare un’apposita funzionalità utile dopo l’utilizzo. Si tratta dell’Eco Mode e riguarda lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività del prodotto.

Siete pronti, dunque, per preparare un caffè come quello del bar spendendo pochissimo? Approfittando subito del prezzo messo a disposizione da Amazon, la Nespresso Inissia costa davvero poco e il rapporto qualità/prezzo viene dunque migliorato. Nello specifico, Amazon offre un prezzo imperdibile di soli 78,99 euro. Inoltre, con l’acquisto Nespresso vi offre un buono da 20 euro da poter spendere per altri prodotti del marchio.