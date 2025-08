Samsung, la One UI 8.0 chiude le porte al modding: stop allo sblocco del bootloader

Con il debutto della One UI 8.0, Samsung ha preso una decisione che segna un punto di svolta per il mondo del modding Android: la rimozione dell’opzione per sbloccare il bootloader. Questo blocco non riguarda più solo gli smartphone venduti negli Stati Uniti, dove la restrizione era già in vigore da tempo, ma viene ora applicato a livello globale.

Le prime conferme erano arrivate con le build beta destinate alla serie Galaxy S25, ma la certezza è arrivata con il rilascio dei nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, i primi dispositivi a montare la versione stabile della nuova interfaccia. Un’analisi del codice ha chiarito che non si tratta di un errore o di un limite momentaneo, bensì di una scelta precisa e strutturata, adottata per tutti i mercati.

Addio a ROM personalizzate e kernel ottimizzati

Lo sblocco del bootloader è sempre stato un passaggio essenziale per accedere alle custom ROM e ai kernel modificati, strumenti usati da una parte della community per prolungare la vita dei dispositivi e modificarne il comportamento in modo avanzato. Senza questa possibilità, diventa impossibile intervenire in profondità sul software, privando gli utenti più esperti di uno degli elementi distintivi del sistema Android.

La scelta di Samsung arriva in un momento in cui l’azienda ha rafforzato il proprio impegno sul fronte degli aggiornamenti: i modelli di punta potranno contare su sette anni di supporto software, rendendo teoricamente meno necessario ricorrere al modding per continuare a ricevere novità e miglioramenti.

Una svolta che divide la community

Per quanto coerente con una visione più chiusa e controllata del sistema, la rimozione dello sblocco del bootloader rappresenta un taglio netto con il passato. La mossa dispiacerà sicuramente alla community di appassionati, per cui il modding non era solo una questione tecnica, ma anche un modo per esercitare pieno controllo sul proprio dispositivo. Un pezzo importante della cultura Android che rischia di scomparire.