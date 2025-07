Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe essere in fase di sviluppo, come suggerisce la comparsa del nome del dispositivo sul sito del produttore di accessori Spigen. La sigla è apparsa all’interno di una pagina dedicata alle cover compatibili, accanto ai nomi già noti dei modelli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, rafforzando l’ipotesi che Samsung stia lavorando a una versione “Fan Edition” anche per la linea di smartphone pieghevoli.

Spigen menziona Galaxy Z Flip 7 FE tra i modelli compatibili

L’indicazione “Galaxy Z Flip 7 FE” è emersa in un elenco pubblicato da Spigen, noto produttore di custodie e accessori per dispositivi mobili. L’elenco include diversi nomi già noti e attesi, ma l’inserimento della sigla Z Flip 7 FE ha attirato l’attenzione degli osservatori del settore, trattandosi di un nome mai annunciato ufficialmente da Samsung. La nomenclatura è inedita e apre alla possibilità di una nuova linea di pieghevoli a prezzo contenuto.

Samsung non ha ancora confermato lo sviluppo di un Galaxy Z Flip FE, ma il riferimento di Spigen non appare casuale. La presenza ricorrente del marchio FE (Fan Edition) nella strategia Samsung — come dimostrato dal Galaxy S23 FE — suggerisce un tentativo di estendere la filosofia a nuovi segmenti. L’aggiunta di un pieghevole nella gamma FE rappresenterebbe un’evoluzione naturale per abbassare la soglia d’ingresso nel mondo dei dispositivi pieghevoli.

L’inserimento di una variante Fan Edition all’interno della linea Galaxy Z potrebbe avere l’obiettivo di espandere il pubblico potenziale interessato ai pieghevoli. I dispositivi Flip, più compatti e accessibili rispetto ai Fold, rappresentano già l’opzione più “popolare” della gamma pieghevole Samsung. Una versione FE potrebbe ridurre ulteriormente il prezzo, introducendo compromessi su materiali, fotocamere o processore, ma mantenendo la forma pieghevole e la user experience.

Al momento, non sono disponibili informazioni sulle specifiche tecniche, né tantomeno su una possibile finestra di lancio per il Galaxy Z Flip 7 FE. L’ipotesi più ottimistica è che Samsung possa annunciare il dispositivo in un secondo momento rispetto al lancio dei modelli Z Fold 7 e Z Flip 7, magari in autunno. L’approccio sarebbe simile a quanto avvenuto con i modelli Fan Edition precedenti, introdotti sempre diversi mesi dopo i flagship principali.