Mercedes Classe C 2026: fari stellati, più tech, forse un 6 cilindri

Il restyling 2026 della Mercedes Classe C si gioca tutto sulla prima impressione. A catturare l’attenzione sono i nuovi fari anteriori con luci diurne a LED a effetto stellato, un richiamo elegante alla tradizione del marchio. Quel disegno, apparso per la prima volta nei fanali posteriori della storica Classe E W124, ora illumina il frontale con un tocco scenografico. Il design, nel complesso, mantiene il profilo noto ma aggiunge personalità. Il modello avvistato nelle foto è la station wagon T-Modell, con carrozzeria filante e dettagli affinati. Gli interni, per ora, non sembrano rivoluzionati. Rimane il cruscotto digitale orizzontale e lo schermo infotainment verticale stile tablet, affiancato dai pulsanti fisici alla base, familiari agli attuali proprietari. Tutto lascia pensare però che il vero salto avverrà sotto la superficie. L’arrivo del MB.OS, sistema operativo nativo Mercedes, potrebbe cambiare tutto. Introdotto in anteprima sulla Mercedes Classe E e già operativo sulla nuova CLA, promette un’interfaccia intuitiva e completamente connessa.

Hyperscreen possibile e sportività vera per la Mercedes “restaurata”

I dettagli non sono ufficiali, ma cresce l’attesa per una possibile introduzione del display passeggero, ispirato all’Hyperscreen visto su Mercedes CLA. Se mancasse, verrebbe interpretato come un’occasione persa per dare alla Classe C un tocco davvero futuristico. Si ipotizza poi una maggiore integrazione tra strumentazione e infotainment, per creare un ambiente davvero immersivo. Le modifiche al telaio e alle sospensioni dovrebbero offrire maggiore precisione e comfort, perfezionando la dinamica di guida. Un passo necessario per confrontarsi con la nuova Audi A5 e la rinnovata BMW Serie 3, entrambe pronte a colpire duro. Motori conosciuti, ma aggiornati per rispettare le severe normative Euro 7. Il 1.5 e il 2.0 litri saranno ancora protagonisti, ora ottimizzati per consumi e emissioni ridotti. Confermata anche la presenza di versioni mild hybrid EQ Boost, fino alle plug-in hybrid capaci di percorrere chilometri in modalità elettrica pura.

L’universo sportivo della Mercedes Classe C si prepara inoltre a un’ulteriore possibile svolta. La C 43 manterrà il sistema mild hybrid, offrendo equilibrio tra prestazioni e uso quotidiano. La C 63 S E Performance, invece, potrebbe voltare pagina. Il quattro cilindri AMG, potente ma divisivo, non ha entusiasmato i puristi. Rumors parlano di un ritorno al sei cilindri, più in linea con rivali come Audi RS 4 e BMW M3. Una decisione che potrebbe restituire alla Mercedes Classe C quella grinta autentica che molti aspettano.