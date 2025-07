Audi punta alla Cina: svelato il secondo SUV elettrico della nuova era

Un nuovo SUV elettrico del marchio AUDI, con il nome scritto tutto in maiuscolo, è stato sorpreso durante una sessione di test su alcune strade cinesi. Il veicolo, ancora ben mimetizzato, sarà il secondo modello sviluppato dalla collaborazione tra Audi e il gruppo SAIC. Dopo il lancio dell’AUDIE5 Sportback, previsto per l’estate 2025, questa novità dovrebbe debuttare presumibilmente nel 2026. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di un crossover pensato per l’ambiente urbano, con un design moderno e funzionalità avanzate.

Tecnologia tedesca e ambizione: Audi si fa strada nel competitivo mercato EV

Nonostante la pellicola usata per nascondere la vettura, alcuni dettagli emergono chiaramente. Innanzitutto, il frontale appare chiuso, tipico delle elettriche, con gruppi ottici incassati sotto il cofano. Il tetto ospita un sensore LiDAR, confermando la presenza di sistemi avanzati di guida assistita. Gli specchietti tradizionali sono sostituiti da telecamere, mentre le maniglie delle portiere scompaiono nella carrozzeria. La linea del tetto, dal profilo coupé, e lo spoiler sportivo posteriore completano un’estetica pensata per il mercato asiatico. Nella fiancata, una telecamera nel montante B funge da sistema di riconoscimento facciale per l’accesso al veicolo.

Alla base di questo SUV vi è la stessa piattaforma dell’E5 Sportback, la Advanced Digitized Platform. Questo telaio supporta sistemi elettrici a 800volt, motori con potenza fino a 776CV e un’autonomia che potrebbe toccare i 770 km nel ciclo CLTC. Prestazioni elevate, ma anche un’esperienza a bordo all’altezza. Gli interni, secondo indiscrezioni, saranno dominati da un display panoramico da 59” in 4K, con cuore digitale Snapdragon 8295.

Tale modello entrerà in un mercato decisamente competitivo, dominato da Tesla Model Y, Xiaomi YU7 e Xpeng G7. Insomma, Audi dovrà conquistare i consumatori cinesi con una combinazione vincente di design, innovazione e prezzo. Il successo di questo crossover sarà fondamentale per capire se la strategia sino-tedesca saprà imporsi nel più importante mercato elettrico del mondo.