Offerta Very Mobile: 150 GB in 5G e chiamate illimitate a 5,99€

Molto spesso, quando si cerca una nuova offerta telefonica, ci si ritrova a destreggiarsi tra mille clausole nascoste, costi extra improvvisi e vincoli che ti tengono incatenato per mesi. Very Mobile invece vuole fare tutto il contrario: un’offerta semplice, chiara e senza sorprese, che ti faccia sentire davvero libero. Per appena 5,99 euro al mese, per sempre, hai minuti e SMS illimitati e 150 Giga in 5G — il tutto con attivazione, SIM e spedizione completamente gratuite. Un bel colpo, no?

Very Mobile: minuti e SMS illimitati più 150 GB in 5G a 5,99€ al mese, senza sorprese

Il bello è che la comodità non finisce con il prezzo: Very Mobile punta a renderti la vita facile davvero, con un sistema di ricarica che puoi automatizzare o gestire in totale libertà dall’app, e con la certezza che, se finisci i Giga, la navigazione si blocca per evitare costi extra. Niente più brutte sorprese in bolletta, insomma. La copertura è poi un altro punto forte: con il 99,7% della popolazione raggiunta dalla rete, e il 5G che arriva fino a 30 Mbps (e persino di più con offerte dedicate), puoi finalmente usare internet senza pensieri, che tu stia guardando un film in streaming, lavorando da remoto o semplicemente scrollando i social.

Se ti chiedi quanto sia complicato diventare cliente Very, la risposta è: per niente. Puoi fare tutto online in pochi minuti, scegliendo tra SIM fisica o eSIM virtuale, e se preferisci puoi passare in uno dei 3.000 negozi sparsi in Italia per un’assistenza faccia a faccia. E se qualcosa non ti torna, o vuoi chiarimenti, il servizio clienti è sempre pronto a rispondere, senza tempi d’attesa infiniti o risposte automatizzate che non aiutano.

Molto interessante anche il fatto che non ci siano vincoli di durata o penali di disattivazione. Vuol dire che sei tu a decidere quanto restare con Very Mobile, senza dover giustificare nulla. Se vuoi cambiare offerta o smettere, lo fai quando vuoi, senza stress o costi nascosti. E poi, grazie a servizi inclusi come “Ti ho cercato” o l’hotspot sempre attivo, hai in mano un pacchetto completo e moderno, perfetto per chi vive sempre connesso.

In sostanza, Very Mobile punta a diventare il tuo alleato in tasca, senza farti mai sentire intrappolato in contratti complicati, e dandoti la libertà di navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri, a un prezzo che davvero non si può discutere.