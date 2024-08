La nuova generazione di Audi A5 è ufficialmente pronta per la prevendita. Essa segna un cambiamento rilevante rispetto al modello che l’ha preceduta, A4. Con un design rinnovato e una tecnologia avanzata, la berlina ha un prezzo di partenza di 50.150€. Mentre la versione Avant è offerta a partire da 52.550€. Per gli appassionati di performance, le versioni sportive S5 e S5Avant sono disponibili rispettivamente a 83.200 e 85.600€. Questi rappresentano un’evoluzione rispetto ai precedenti. In quanto introducono una serie di motori elettrificati e una piattaforma completamente nuova. Esattamente in linea con la futura transizione di Audi verso l’elettrificazione.

Tutte le versioni delle nuove Audi: prestazioni e dotazioni

L’Audi A5 2024 si presenta in tre diverse configurazioni. Ovvero, la tipologia “Business” è dotata di cerchi in lega da 17 pollici, un monitor centrale da 14,5” e un climatizzatore tri-zona. In più, include sedili anteriori riscaldabili, cruise control adattivo e una telecamera posteriore per il parcheggio. Per chi cerca un tocco di eleganza in più, l’allestimento “Business-Advanced” è ideale. Quest’ ultimo offre cerchi in lega da 18” e dettagli estetici esclusivi. Tutto ad un prezzo di partenza di 52.550€ per la berlina e 54.950€ per la Avant. Infine, la “S line edition” propone cerchi da 19 “, un assetto sportivo e proiettori a matrice di LED, accompagnati dal pacchetto Tech Plus. Il quale comprende avanzati sistemi di assistenza alla guida.

La versione Audi S5 è stata progettata per chi cerca prestazioni superiori. La vettura è equipaggiata con un motore V6 da 367CV e propone due allestimenti distinti. Ovvero base e sport attitude. Il primo include elementi in alluminio non verniciato, cerchi da 20 pollici con un design esclusivo. Oltre sedili anteriori riscaldabili e il cruise control adattivo. Il secondo invece aggiunge inserti neri sulla carrozzeria, cerchi da 20pollici e un assetto sportivo con ammortizzatori regolabili. Ancora, un display per il passeggero e proiettori a matrice di LED. Entrambi i modelli sono disponibili nella variante berlina e station. Queste nuove versioni rappresentano una risposta alle esigenze di chi cerca un equilibrio tra comfort e prestazioni. Mantenendo comunque alta la qualità e l’innovazione tecnologica tipica del marchio Audi.