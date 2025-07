Mercedes-AMG annuncia la prossima CONCEPT AMG GT TRACK SPORT

Mercedes-AMG ha confermato che un nuovo modello di vettura sportiva verrà presentato a breve. La CONCEPT AMG GT TRACK SPORT nasce con l’obiettivo di scrivere un nuovo capitolo nella storia di veicoli ad alte prestazioni nati dalla Casa tedesca.

La prossima Mercedes-AMG CONCEPT AMG GT TRACK SPORT rappresenterà una vettura senza compromessi e sarà in grado di stabilire nuovi record. Come affermato dal brand, la supercar sarà “Born in Affalterbach”, a conferma che ogni aspetto sarà curato da AMG, la divisione sportiva del brand.

Sebbene non siano state condivise informazioni in merito alla dotazione della vettura, Mercedes ha confermato che i tecnici hanno lavorato per consentire al progetto di offrire prestazioni dinamiche di guida al massimo livello. I primi teaser parlando della volontà di stabilire nuovi standard e, soprattutto, far registrare tempi record.

Mercedes-AMG svela il primissimo teaser della CONCEPT AMG GT TRACK SPORT, una supercar nata per infrangere i record

Non è chiaro quali saranno i record da battere ma, a giudicare dal nome, la Mercedes-AMG CONCEPT AMG GT TRACK SPORT sarà ottimizzata per girare in pista come mai prima d’ora. L’azienda ha condiviso sui propri canali le primissime immagini della vettura.

Le foto mostrano alcuni dettagli della vettura in livrea camouflage all’interno del laboratorio di sviluppo situato ad Affalterbach, sede di AMG. Il prototipo è in fase di ultimazione e, una volta pronto, sarà trasferito sui circuiti di test per le necessarie prove.

A giudicare dalle forme e dalle proporzioni, possiamo immaginare che il concept possa diventare la base di partenza per lo sviluppo della prossima generazione di AMG GT Coupé. L’attuale generazione della vettura è stata presentata nel 2023 ed è dotata di un motore V8 biturbo. La supercar rappresenta l’essenza della sportività con omologazione stradale secondo Mercedes-AMG. La nuova CONCEPT AMG GT TRACK SPORT consentirà di portare il progetto ad un nuovo livello senza dover sottostare ai vincoli normativi.