Fairphone 4 salta l’aggiornamento intermedio, Android 15 diventa l’obiettivo

Il Fairphone 4, dopo quattro anni sul mercato, non riceverà l’aggiornamento ad Android 14. A comunicarlo è stata la stessa azienda olandese, che ha deciso di concentrare i propri sforzi sulla successiva versione del sistema operativo di Google, Android15. La notizia è arrivata tramite un post ufficiale nel forum della community, ma non è accompagnata da motivazioni tecniche dettagliate.

Un aggiornamento non garantito, ma Fairphone non abbandona

Uno degli ostacoli principali per Fairphone 4 sembrerebbe essere la mancata collaborazione da parte di Qualcomm. Il chip Snapdragon 750G, che alimenta questo modello, non riceve più driver aggiornati dal produttore. Ciò impedisce di adattare nuove versioni del sistema operativo. Quando manca il supporto da parte di chi produce il chip, tutto il processo di aggiornamento diventa fragile. Anche con la volontà dell’azienda di offrire un’esperienza a lungo termine, le mani restano legate senza un supporto tecnico adeguato.

Nonostante la rinuncia ad Android 14, Fairphone ribadisce però il proprio impegno per estendere la vita del dispositivo. L’azienda punta ora a portare Android15 sul Fairphone4, ma non promette nulla in termini di tempi. Lo sviluppo sarà difficile e il processo richiederà l’intervento di più soggetti. Non si tratta quindi di un’operazione rapida, ma di una sfida tecnica in piena regola. Ad ogni modo, la trasparenza con cui Fairphone ha affrontato il tema dimostra un approccio etico e responsabile, in linea con la sua filosofia aziendale.

Gli utenti, nel frattempo, continueranno a ricevere tutte le novità relative alla sicurezza e al supporto tramite i Google Play Services. Infatti, in molti casi, gli aggiornamenti sono molto più rilevanti per la stabilità e la sicurezza del dispositivo rispetto al cambio di versione Android. Il Fairphone 4 resta comunque acquistabile a un prezzo che si aggira intorno ai 600€ e si conferma una delle poche alternative sostenibili e riparabili sul mercato. Anche se il percorso verso Android15 è tortuoso, l’azienda dimostra di voler mantenere viva la sua promessa di longevità.