Nuova ZTL elettronica per salvare l’Appia Antica a Roma

Chi conosce Roma lo sa: l’Appia Antica non è solo una strada, è un’esperienza. Ogni volta che ci passi, ti sembra quasi di uscire dalla città senza davvero lasciarla. Campagna, rovine, silenzio… almeno fino a quando non arriva il solito motorino che rompe la poesia. Ecco, forse stavolta qualcosa cambia davvero.

ZTL hi-tech sull’Appia Antica: una misura digitale per preservare storia e ambiente

La notizia è fresca: il Comune ha deciso di introdurre una nuova zona a traffico limitato proprio qui, sull’Appia. Ma non allarmarti: non sarà una di quelle misure che complicano la vita quotidiana, anzi. L’idea è quella di chiudere al traffico solo nei weekend, sabato e domenica, dalle 7 alle 19, per tutto l’anno (agosto escluso). Un compromesso che sembra pensato per chi questa zona la vuole vivere, e non solo attraversare in auto.

Questa ZTL coprirà un tratto piuttosto esteso, dalla zona di via Appia Pignatelli a quella di via Ardeatina. Ci saranno varchi elettronici per controllare gli accessi e, per dare un’ulteriore calmata al traffico, verrà abbassato anche il limite di velocità a 30 km/h. Una piccola rivoluzione, che però potrebbe avere un grande impatto, soprattutto in un’area così fragile e preziosa dal punto di vista storico e ambientale.

Chi vive o lavora da quelle parti potrà comunque continuare a circolare, così come i taxi, i mezzi pubblici e le auto dei residenti. Nessuna misura estrema, nessun divieto a sorpresa, ma una scelta che sembra finalmente voler proteggere — davvero — uno dei luoghi più belli e vulnerabili della capitale.

Le telecamere non sono ancora state installate, quindi la ZTL non è ancora attiva. Ma l’obiettivo è far partire tutto entro la fine dell’anno. Chissà, magari tra qualche mese l’Appia tornerà a essere quel luogo un po’ sospeso nel tempo dove si può camminare senza guardarsi le spalle. Un piccolo passo per Roma, forse, ma un bel respiro per chi sogna una città un po’ più a misura d’uomo.