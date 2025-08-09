One UI

Samsung ha deciso di bloccare lo sblocco del bootloader nella nuova interfaccia One UI 8, basata su Android 16, una scelta che sta facendo discutere la comunità degli appassionati di modding. Il cambiamento è emerso a fine luglio, quando alcuni utenti hanno notato l’assenza del consueto toggle “OEM Unlocking” nelle opzioni sviluppatore, impedendo così ogni operazione avanzata come l’installazione di ROM personalizzate, il rooting o la modifica del kernel.

One UI 8 blocca una funzione storica del modding

Da anni, Samsung consentiva agli utenti più esperti di sbloccare il bootloader accedendo a una specifica sezione nelle impostazioni sviluppatore. Questa possibilità rappresentava un punto di riferimento per chi desiderava personalizzare a fondo il proprio smartphone, installando firmware alternativi o accedendo ai privilegi di root. Con One UI 8, questa funzione non è più disponibile, rendendo impossibile l’intervento profondo sul sistema da parte degli utenti.

Samsung non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla decisione di rimuovere lo sblocco del bootloader, ma secondo un report, la scelta sarebbe legata alla Direttiva 2014/53/UE dell’Unione Europea. Questa normativa, entrata in vigore il 1° agosto 2025, impone nuovi standard di sicurezza informatica per i dispositivi elettronici. In particolare, richiede che i device commercializzati nell’UE impediscano l’installazione di software non autorizzato, accettando solo ROM firmate e approvate.

Secondo quanto riportato, Samsung avrebbe anticipato l’adeguamento alla normativa europea, rimuovendo il supporto allo sblocco del bootloader già dal mese di luglio. La misura interesserebbe tutti i nuovi smartphone Samsung aggiornati o nati con One UI 8, mentre resta da chiarire se i dispositivi più datati manterranno l’opzione attiva. In ogni caso, la modifica rappresenta un cambio di rotta rispetto alla storica apertura dell’azienda al mondo del modding.

L’eliminazione del toggle OEM Unlocking ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti. Se da un lato alcuni comprendono la necessità di migliorare la sicurezza, molti appassionati vedono in questa mossa una limitazione della libertà di utilizzo dei propri dispositivi. Il modding, per molti utenti esperti, non è solo un passatempo, ma un modo per prolungare la vita dei device e adattarli alle proprie esigenze.