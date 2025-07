BYD conquista l’Europa: nuove auto Yangwang per battere Porsche e Bentley

Yangwang, brand nato in Cina nel 2023, arriva con un solo scopo: sconvolgere le auto lusso in Europa. Il suo primo modello, lo straordinario Yangwang U8, non ha nulla da invidiare a fuoristrada blasonati come Range Rover o Mercedes G-Class. Le sue dimensioni parlano da sole: 5.319 mm di lunghezza, 2.050 mm di larghezza e 1.930 mm di altezza, con un passo da 3.050 mm. Sotto la scocca si cela una hypercar mascherata da SUV: quattro motori elettrici, uno per ruota, sprigionano 880 kW, pari a 1.196 cavalli, con una coppia massima di 1.280 Nm. Un mostro per davvero. L’energia è gestita da una batteria LFP da 49,05 kWh supportata da un motore termico che funge da generatore. Il risultato? 120 km in modalità elettrica (ciclo CLTC) e oltre 1.000 km di autonomia totale. Il suo arrivo in Europa, previsto per il 2026, accende già le fantasie di chi cerca potenza pura in un corpo elegante.

U9: la supercar cinese Yangwang che vuol superare Porsche

Sulla stessa piattaforma E4 è nata la Yangwang U9, un’auto pensata per trasformare la tradizione sportiva europea. La dichiarazione arriva diretta dal vicepresidente BYD, Stella Li, che ha confermato a Autocar l’intenzione di portare sia la U8 sia la U9 nel Vecchio Continente. I dettagli tecnici completi della U9 non sono stati svelati, ma una certezza emerge: sarà la prima supercar cinese di lusso venduta in Europa. BYD punta in alto, e non solo con promesse. Ci si chiede quanto tempo servirà prima che un marchio nato in Cina venga parcheggiato accanto a una Ferrari o a una Bentley. Quando linee audaci, prestazioni estreme e tecnologia avanzata diventano reali, il confine tra desiderio e realtà si assottiglia. Yangwang vuole entrare dove fino a oggi dominavano solo marchi storici. E il primo passo sarà l’arrivo della U8. In Cina ha già stupito, ora tocca all’Europa. Le carte in regola ci sono tutte: design imponente, tecnologia elettrica avanzata, prestazioni da capogiro. L’Europa è pronta a lasciare spazio a BYD nel suo segmento più esclusivo?