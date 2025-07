Copertina VIVOBOOK S16

Allora lo premetto: sono un utente Apple ma da diverso tempo mi sto affacciando con interesse al mondo Android e Windows nel mio quotidiano. Complice la voontà di scindere la mia vita privata da quella lavorativa, ho passato diverse settimane con l’Asus Vivobook S16 S3607 tra le mani e devo dire che il suo punto di forza è l’equilibrio; si è un prodotto concreto. In un mercato saturo di prodotti che bluffano raffinatezze o puntano tutto sui numeri da flagship, questo PC fa il contrario: punta sulla sostanza. E lo fa con discrezione, quasi con umiltà. Che voglio dire? Che bada al sodo ma ha potenza da vendere. Io ci ho anche giocato senza lag (e senza corrente) a Spyro su Steam. Il risultato? Un 16 pollici concreto, senza fronzoli, ma con tutte le carte in regola per essere un ottimo compagno di lavoro.

https://youtu.be/a1_4JWYGbe8

Design e materiali

Appena l’ho aperto, ho capito subito di cosa si tratta. La colorazione matte gray è standard (non ci sta gridare al miracolo ma ci sta), la scocca in plastica, ma non dà sensazione di cheap. È resistente, robusto al tatto, e il trattamento opaco non trattiene impronte o polvere. Cosa che per un maniaco della pulizia come me, non è scontata. Odio l’effetto “dita sporche”. Certo, non è uno Zenbook, ma la solidità c’è e basta — nessuno scricchiolio, nessuna pieghetta pericolosa.

Alla bilancia segna 1,7 kg con uno spessore di 1,6–1,8 cm, giusto il minimo per un 16 pollici. Non lo porterei in giro tutto il giorno nello zaino, ma per l’uso in ufficio o in studio è perfettamente accettabile.

Display

Il suo pezzo forte è lo schermo 16:10 da 16″ IPS Full HD (1920×1200) con finitura opaca. Una manna per chi, come me, lavora vicino a grandi finestre. Io a casa ho la luce che entra da tutti i lati (e meno male): nessun riflesso fastidioso, massima concentrazione. Però la resa cromatica è modesta: copertura sRGB di circa il 64 %, con colori poco saturi. Va bene per testi, email e griglie di Excel, ma deludente per fare editing o semplici foto. In compenso, la durata extra in verticale è concreta: utile quando si scrive o si legge documenti. Un piccolo plus spesso sottovalutato.

Prestazioni

Sotto la scocca trova posto un Intel Core Ultra 7 255H (16 core totali). Coadiuvta a 16 GB DDR5 e 1 TB SSD, si dimostra subito reattivo: ho aperto decine di tab Chrome, ho fatto editing con Office, con Teams sempre aperto, e tutto scorre senza problemi. Io ci apro due schede differenti con circa 15/20 Tab per scheda (chi scrive tanto può capirmi).

Test sul campo: niente tentennamenti. Per chi lavora in ambienti ufficio o anche in smart working è perfetto. Se vuoi fare editing video in 4K o rendering avanzati, serve una macchina più potente, ma come portatile di produttività fa il suo mestiere a prova di bomba. Io le copertine dei video in Photoshop le ho editate senza problemi.

Autonomia

Qui il Vivobook dimostra la sua carta migliore: la batteria da 70 Wh dura che è un piacere. Nei miei test, con uso misto (uso lavoro su Chrome, streaming su Disney+, documenti e qualche call), ho toccato le 12–13 ore tranquillamente. In modalità risparmio si possono arrivare a 16 ore senza patemi.

Una ricarica veloce al 65 W copre circa il 60 % in 50 minuti. Avendo staccato la spina la mattina, sono arrivato a fine giornata senza doverlo ricaricare. Per me che spesso dimentico il caricatore, questo è un enorme vantaggio. Mi raccomando: comprate adattatori veloci, vi svolteranno.

Tastiera e touchpad

La tastiera integra finalmente il tastierino numerico nel layout 16″, un dettaglio molto apprezzato per chi fa numeri, numeri e ancora numeri. I tasti sono un po’ compatti, specialmente sui laterali, ma la corsa è buona; serve un paio di giorni per adattarsi. Il touchpad è invece generoso e molto preciso. Meno clic rumorosi del solito e buon supporto alle gesture. Anche le scorciatoie integrate per regolare volume o luminosità sono ben pensate.

Connettività: completa e senza compromessi

Il lato I/O è uno dei migliori in questa fascia:

2 porte USB‑C 3.1 Gen1

2 porte USB‑A 3.2 Gen1

1 HDMI 1.4

jack audio e slot microSD su versioni specifiche

In più c’è il Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, perfetti per chi collega periferiche (come il sottoscritto). Nessuna mancanza: carichi pendrive, collegamenti multi-schermo, cuffie wireless: tutto coperto.

Webcam e audio

La webcam è FHD con otturatore fisico per la privacy: un plus che apprezzo. La resa video è ok per call, niente di spettacolare, ma efficace. Caso simile per l’audio: c’è supporto Dolby Atmos, ma le casse risultano un po’ scialbe e prive di bassi. In cuffia, però, la qualità restituisce il giusto dettaglio.

Il tasto Copilot dedicato apre Microsoft Copilot con un click, utile per chi sfrutta l’intelligenza artificiale nel lavoro. Dentro Windows c’è la suite MyASUS, con gestione profili, diagnostica e aggiornamenti BIOS: utile, ma poco diversa da quanto trovi in altri laptop ASUS. La certificazione MIL‑STD 810H è presente, ma nella vita quotidiana non cambierà nulla. Buono saperla, ma difficile testarla davvero.

Svantaggi: qualche compromesso inevitabile

Display poco brillante e con colori spenti: ok per testi, ma un limite evidente se sei creativo.

Audio piatto: serve un paio di casse esterne o buone cuffie per ascoltare musica con soddisfazione.

Peso e materiali: non è un laptop da borsa, ma da scrivania.

RAM saldata: niente aggiornamenti in futuro.

Cosa ne penso?

Ho usato il Vivobook S16 come unico portatile per una settimana intera: lavoro, studio, streaming e call. Non ha mai rallentato, l’autonomia è stata una conferma continua, e la tastiera è stata rapida e confortevole.

Se la priorità è avere un laptop stabile, duraturo, con ampio schermo e batteria che dura, senza dover vendere un rene, questa è la scelta giusta. Non è un laptop da gamer, non è creativo al 100 %, ma è perfetto nel suo ruolo: un compagno di lavoro concreto e senza fronzoli.