Vodafone: un’estate piena di promozioni telefoniche per tutti

Vodafone è sempre una garanzia per il settore delle telecomunicazioni, sia dal punto di vista qualitativo che da quello economico.

Per tutti coloro che vogliono attivare un nuovo numero, oppure cambiare operatore, Vodafone è la scelta perfetta.

Alcuni dei vantaggi nel scegliere questo tipo di gestore sono la velocità di navigazione, la copertura della rete (Vodafone vanta la copertura più ampia in Italia), servizi senza costi aggiuntivi e offerte super competitive e soprattutto trasparenti.

Le migliori offerte estive di Vodafone

In questa estate, Vodafone propone a nuovi e vecchi clienti delle tariffe telefoniche super competitive.

Per i clienti provenienti dagli operatori telefonici virtuali, come Poste Mobile, Coop Mobile Fastweb e per i clienti provenienti da Iliad, Vodafone offre minuti e SMS illimitati, e 100 giga di Internet in 5G a soli 6,99 € al mese. Il costo di attivazione è gratis solo online.

Per questa tipologia di clienti, Vodafone ha in serbo anche una seconda promozione, che prevede minuti e SMS illimitati e giga illimitati con tecnologia 5G, a soli 9,99 € al mese. Anche in questo caso, il costo di attivazione è gratis solo online.

Per quanto riguarda i clienti della linea fissa di Vodafone, l’operatore offre la seguente tariffa: minuti e SMS limitati, e giga illimitati con tecnologia 5G a soli 9,99 € al mese. In questo caso il costo di attivazione dell’offerta è di 4,99 €.

Per i clienti provenienti da operatori telefonici tradizionali, come TIM, WindTre, oppure provenienti da Very Mobile o Kena, il gestore offre minuti e SMS illimitati, con 150 giga con tecnologia 5G a soli 11,99 € al mese. Il costo di attivazione è gratis solo online.

Infine, Vodafone presenta due tariffe telefoniche disponibili per tutti. La prima prevede minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga con tecnologia 5G a soli 12,99 € al mese, mentre la seconda prevede minuti illimitati, 200 SMS e giga illimitati con tecnologia 5G a 29,99 € al mese. Per entrambe le offerte il costo di attivazione è di 9,99 €.