Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, svelata una one-off celebrativa che andrà all’asta

La produzione della Ferrari Daytona SP3 è giunta a conclusione dopo i 599 esemplari che l’azienda si era prefissata di realizzare. Tuttavia, il Cavallino Rampante ha deciso di produrre un esemplare aggiuntivo con l’obiettivo di celebrare la vettura stessa e l’intera linea Icona di cui la supercar fa parte.

Il modello unico ed esclusivo prende il nome di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made e sarà numerato 599+1 proprio per sottolineare che si tratta di una vettura irripetibile nel suo genere. Nata come una one-off, la supercar rappresenta l’ultimo esemplare prodotto e include una serie di personalizzazioni realizzate internamente dai designer di Maranello dedicati alle personalizzazioni.

La Ferrari Daytona SP3 Tailor Made incarna l’essenza dell’innovazione, del lusso e dell’eredità sportiva del marchio. Lo scenario scelto per celebrare questo progetto unico è la prestigiosa Monterey Car Week in California che si terrà ad agosto 2025. La supercar verrà messa all’asta da RM Sotheby’s e il ricavato verrà devoluto alla Ferrari Foundation, un ente benefico pubblico attivo negli Stati Uniti, che finanzierà iniziative educative.

Il programma di personalizzazione Tailor Made di Ferrari ha curato ogni aspetto estetico della supercar per renderla unica ed irripetibile. La livrea bicolore unisce la fibra di carbonio a vista si unirà con il Giallo Modena in un connubio unico e mai visto prima. Gli elementi derivati dal mondo racing come lo splitter anteriore, le minigonne e il diffusore posteriore, invece, sono verniciati in nero lucido per risaltare e creare contrasto.

Passando agli interni, Ferrari ha scelto di utilizzare un tessuto innovativo derivato da pneumatici riciclati. Per la realizzazione del cruscotto e del piantone dello sterzo è stata utilizzata la stessa fibra di carbonio adoperata per la Formula 1. Il motivo di tale approccio è quello di sottolineare come il mondo racing sia nel DNA del Cavallino Rampante.

Lo scopo benefico dell’asta permetterà di destinare i proventi a iniziative educative promosse da Ferrari. In questo modo, la Casa di Maranello potrà dare il proprio contributo alle comunità in cui opera. Uno degli ultimi progetti portati avanti dal Cavallino Rampante, in collaborazione con Save the Children, è la ricostruzione della Aveson Charter School di Altadena, in California, distrutta dagli incendi divampati ad inizio anno.