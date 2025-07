One UI 8, Samsung riscrive le regole dell’Area Personale: risolta una falla sulla privacy

Il lancio della nuova interfaccia dedicata ai Galaxy Watch di Samsung ha messo fine ad alcune problematiche che gli utenti lamentavano da tempo. Con la One UI 8 infatti, l’azienda sistema la questione riguardante l’area personale sui telefoni Galaxy. Se fino a qualche giorno fa veniva identificato come un profilo di lavoro tradizionale solo con alcune limitazioni, oggi è tutto diverso.

Il punto critico era che determinati componenti di Android , come ad esempio il selettore delle foto o il gestore dei permessi, non riconoscevano l’Area Personale in quanto tale, cioè uno spazio pensato per contenere dati altamente sensibili. Di conseguenza, in certi casi potevano emergere falle di visibilità, con il rischio di esporre involontariamente file o app che avrebbero dovuto restare protetti.

Android 15 è artefice della svolta per la One UI 8

A contribuire in questo caso è stata ovviamente anche Google che ha lanciato i profili privati con l’arrivo di Android 15. Questi sono stati progettati appositamente anche per l’Area Personale. I vecchi profili di lavoro di Samsung quindi sono stati ufficialmente abbandonati.

Tutto ciò che c’è ora all’interno dell’Area Personale, tra cui ovviamente anche i contenuti più importanti, sarà riconosciuto dal sistema in maniera corretta soprattutto durante l’uso di alcune funzionalità tra cui il Photo Picker o la gestione dei permessi. Una modifica apparentemente tecnica, ma che si traduce in maggiore tutela della privacy.

Qualcosa manca ancora, ma la direzione è chiara

Resta un piccolo limite: i launcher di terze parti non sono ancora compatibili con la nuova Area Personale. Android ora lo permetterebbe, ma Samsung deve ancora implementare le API necessarie. Si tratta quindi di una questione di volontà, più che di possibilità tecnica.

La sensazione è che l’azienda voglia mantenere un controllo più stretto sull’esperienza d’uso, almeno per il momento. Ma con One UI 8, il passo avanti in termini di sicurezza è evidente. E per chi utilizza davvero l’Area Personale come spazio separato, il cambiamento si farà sentire.