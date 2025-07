Samsung, l’update alla One UI 7 causa problemi alla fotocamera dei Galaxy S23

Samsung sta continuando a rilasciare l’aggiornamento alla One UI 7 basato su Android 15 sui dispositivi top di gamma delle precedenti generazioni. A distanza di qualche mese dall’avvio del roll out, l’update sta arrivando anche sui Galaxy S23.

L’aggiornamento porta diverse novità sui dispositivi ma anche quello che sembra essere a tutti gli effetti un fastidioso bug. Stando a quanto rivelato da alcuni utenti su un thread di Reddit e sul forum ufficiale di Samsung, le fotografie scattate con i Galaxy S23 avrebbero perso di qualità senza alcun motivo appratente.

Sono già molti gli utenti che si sono associati alle lamentele, confermando la perdita di qualità dopo l’aggiornamento alla One UI 7. I dispositivi coinvolti sono i Galaxy S23, S23 Ultra e S23 FE e tutti i device presentano le stesse caratteristiche.

L’update One UI 7 per i Galaxy S23 ha compromesso la qualità delle fotografie scattate dai top di gamma Samsung

Gli utenti lamentano scatti sfocati, primi piani troppo morbidi e colori sbiaditi, esattamente il contrario di quello che erano in grado di fare i Galaxy S23 prima dell’update. In una richiesta di supporto alla community, un utente ha affermato che il suo smartphone “non riesce a catturare paesaggi a lunga distanza e c’è come una sfocatura nelle foto”.

Samsung, al momento, non ha commentato la notizia e non è chiaro se sia in fase di sviluppo un bugfix. Tuttavia, i moderatori della community stanno rassicurando gli utenti e stanno chiedendo maggiori dettagli per individuare al meglio la problematica.

Per fortuna, la famiglia Galaxy S23 rientra nei sette anni di update assicurati da Samsung e quindi l’arrivo di un correttivo è certamente previsto. Infatti, siamo certi che l’azienda coreana stia già lavorando ad un correttivo che verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente verranno rilasciati a breve.