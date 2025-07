Gemini arriva su Galaxy Watch, ma resta inattivo senza One UI 8 Watch

Google ha avviato il rilascio di Gemini su smartwatch con Wear OS, compresi i modelli meno recenti della gamma Galaxy Watch. Tuttavia, l’adozione dell’assistente AI non è completa su tutti i dispositivi. Sui modelli Samsung che non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento alla One UI 8 Watch, Gemini viene sì installato, ma non sostituisce il vecchio Google Assistant. È necessario dunque fare chiarezza su questo aspetto per evitare che le persone si aspettino qualcosa che non potrebbe avvenire senza i dovuti aggiornamenti.

Il logo cambia solo con Wear OS 6 su Galaxy Watch

Il problema non riguarda la disponibilità dell’app, che si può aggiornare regolarmente tramite il Google Play Store, ma l’effettiva attivazione dell’interfaccia di Gemini. Come riportato da SamMobile, su un Galaxy Watch4 aggiornato a One UI 6 Watch, quindi con Wear OS 5, l’installazione dell’ultima versione dell’app Assistant ha mantenuto l’interfaccia classica e il logo tradizionale di Google Assistant, senza alcun segno della presenza di Gemini.

In sostanza, l’AI di Google è tecnicamente presente nel sistema, ma rimane dormiente fino a quando il dispositivo non riceve Wear OS 6, che Samsung integra sotto il nome di One UI 8 Watch.

Quando arriverà la One UI 8 Watch per i vari dispositivi di Samsung

Samsung ha già confermato che la nuova versione del sistema operativo sarà distribuita anche sui Galaxy Watch precedenti, incluso il Watch4. L’aggiornamento porterà diverse novità grafiche e funzionali, tra cui:

Nuova interfaccia per il launcher, con vista a griglia o a elenco ;

Stile rinnovato per i tile , con possibilità di visualizzarne più di uno per schermata;

Introduzione della Now Bar , utile per monitorare le attività in corso;

Nuove gesture e animazioni fluide per migliorare l’interazione.

Finché la One UI 8 Watch non sarà disponibile, l’esperienza d’uso resterà invariata: l’utente vedrà e utilizzerà ancora il vecchio Google Assistant, anche se l’aggiornamento a Gemini sarà tecnicamente già presente nel sistema.