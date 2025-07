Virtuos: ondata di licenziamenti a sorpresa

Negli ultimi anni il settore dei videogiochi si è ritrovato ad affrontare un periodo di transizione negativo che è stato caratterizzato da una forte contrazione di questo mercato che è obbligato le principali società che si occupano di sviluppare i videogiochi ad un taglio decisamente importante del loro personale, il tutto all’interno di un contesto più ampio che ha riguardato l’intero settore della tecnologia, comportando per l’appunto la perdita di numerosi posti di lavoro.

Dopo quanto già raccontato in passato oggi, purtroppo dobbiamo aggiungere un nuovo nome all’interno della lista delle società che ha praticato un taglio del personale decisamente consistente, stiamo parlando nello specifico di Virtuos, società che recentemente ha conquistato il mercato grazie alla remaster di Oblivion, ma che a quanto pare ha comunque dovuto ridurre il proprio organico.

Niente crisi ma meno lavoro

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito Internet la società ha annunciato il taglio di 270 posizioni lavorative corrispondenti al 7% della sua forza lavoro totale, nello stesso comunicato però viene specificato come la società non stia attraversando un periodo di crisi bensì di riorganizzazione che punta a ridistribuire la forza lavoro nei settori con maggiore richiesta, non a caso i tagli del personale a detta della società sono stati attuati laddove per l’appunto c’è una minore richiesta di lavoro e di occupazione in termini di progetti avviati.

Nello specifico, questa società è decisamente famosa proprio per il proprio lavoro che si dedica spesso alla riedizione di videogiochi in versione Remaster per l’appunto, non a caso questa società ha anche partecipato allo sviluppo dell’update 2.3 di Cyberpunk che ha introdotto numerose migliorie e ottimizzazioni in termini di resa grafica sui vari hardware all’interno dei quali girava.

Insomma si tratta dell’ennesima brutta notizia per quanto riguarda il mondo del lavoro che denota ancora una volta una contrazione che non sembra volersi arrestare.