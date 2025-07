Il Galaxy Z Fold 8 non avrà la piega per il display?

Una svolta importante nel mondo dei dispositivi pieghevoli è all’orizzonte. Secondo recenti indiscrezioni, sarà ancora una volta Samsung a guidarla. A tal proposito, l’analista Ming-Chi Kuo anticipa che l’azienda sudcoreana lancerà il primo smartphone con display pieghevole senza pieghe visibili già nella seconda metà del 2026. Il dispositivo in questione sarà il Galaxy Z Fold 8, che utilizzerà una nuova generazione di pannelli realizzati da Samsung Display. Quest’ultimi saranno in grado di eliminare la tradizionale piega centrale grazie a un’architettura innovativa. Il segreto di tale nuova tecnologia risiede in una piastra metallica interna progettata per resistere alla fatica meccanica causata dalla piegatura continua. Distribuendo lo stress in modo uniforme, tale piastra impedisce la formazione di segni evidenti sullo schermo. Migliorando così l’estetica e la durata del display flessibile.

Il nuovo Galaxy Z Fold 8 non presenterà la classica piega per il display

Il nuovo componente sarà prodotto da Fine M-Tec, un’azienda sudcoreana leader nel settore. Quest’ultima collabora da tempo con Samsung. Per supportare la crescente domanda, Fine M-Tec ha avviato un piano di investimenti da 17,5 miliardi di won, con l’obiettivo di potenziare le tecnologie di lavorazione laser ultra-precisa. Tale investimento durerà fino al gennaio 2027 e servirà a soddisfare non solo le richieste di Samsung, ma anche quelle di Apple. A tal proposito, il primo iPhone pieghevole è atteso nello stesso periodo, anche se con un lancio successivo rispetto al Galaxy Z Fold 8.

La vera novità sarà l’introduzione delle piastre metalliche “laser-drilled“. Una soluzione più avanzata rispetto all’incisione chimica utilizzata nei modelli attuali come Z Fold 7 e Z Flip 7. Tali piastre permettono una migliore gestione dello stress meccanico e una maggiore affidabilità nel tempo. Samsung sarà la prima a portare sul mercato tale tecnologia, grazie alla collaborazione esclusiva con Fine M-Tec per il Fold 8. Mentre Apple affiderà all’azienda circa l’80% della produzione per il suo futuro dispositivo.