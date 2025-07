Alien: Pianeta Terra sta per arrivare su Disney+

Il conto alla rovescia per l’uscita di Alien: Pianeta Terra è quasi terminato. Disney+ ha rilasciato un ultimo trailer suggestivo che ci introduce in una visione affascinante e cupa dell’universo creato da Ridley Scott. Il video, carico di tensione, catapulta in un’atmosfera riflessiva e opprimente. L’ombra di uno xenomorfo in movimento, i corridoi metallici segnati dal sangue, e navicelle aliene fanno intuire un ritorno alle origini della saga. La serie, articolata in otto episodi, ci porta nel 2120, in un mondo controllato da cinque colossi aziendali. Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold sono le nuove potenze globali. In tale contesto, l’umanità ha imparato a convivere con androidi e sintetici, ma il progresso più destabilizzante arriva con la creazione degli ibridi, androidi capaci di ospitare coscienze umane.

Cosa sappiamo sul nuovo Alien: Pianeta Terra

Il creatore della serie, Noah Hawley, ha dichiarato di voler restituire al pubblico le atmosfere opprimenti e psicologicamente tese del primo film del 1979. Con tale scelta, la serie si propone di riportare in primo piano l’horror essenziale, elemento fondante del franchise. L’arrivo della serie è previsto per il 12 agosto su Disney+.

Il primo esempio di tale tecnologia è Wendy, interpretata da Sydney Chandler. Il suo aspetto adulto contrasta con l’ingenuità infantile della coscienza che la anima. Wendy incarna il sogno (o l’incubo) dell’immortalità digitale. A guidarla è Kirsh, un synth impersonato da Timothy Olyphant, che funge da istruttore e protettore. La quiete però viene spezzata quando un’astronave della Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City. Portando con sé cinque nuove forme di vita aliene. Definiti “mostri” da una voce nel trailer, tali esseri minacciano l’equilibrio del pianeta.

I trailer precedenti avevano mostrato due frammenti importanti. La prospettiva di uno xenomorfo mentre si avvicina alla Terra e la nascita di Wendy in un centro sperimentale. Con quest’ultima anteprima, la visione si completa e promette una storia in cui intelligenza artificiale e terrore alieno si fronteggeranno in una lotta per la sopravvivenza.