IT-Wallet e app IO: in arrivo CIE e tessera elettorale

Il processo di digitalizzazione promosso dal governo italiano continua ad evolversi. A tal proposito, Alessio Butti, sottosegretario con delega all’Innovazione, in una recente intervista a Repubblica ha spiegato le prossime novità su IT-Wallet e app IO. Le sue parole rivelano un approccio pragmatico e mirato a coniugare sicurezza, accessibilità e innovazione. IT-Wallet rappresenta uno degli strumenti centrali della digitalizzazione dei servizi pubblici. Ciò con oltre cinque milioni di cittadini che lo utilizzano. Presto, grazie ad un decreto attuativo in fase di pubblicazione, tale piattaforma si arricchirà di nuove funzionalità. Includerà titoli di studio, la dichiarazione Isee e la tessera elettorale. Rafforzando così il suo ruolo di contenitore unico per i documenti digitali.

IT-Wallet e l’app IO si arricchiscono con nuovi documenti

Un passo importante riguarda la patente di guida digitale, che avrà piena validità legale come documento di riconoscimento. Eppure, la vera ambizione del governo è rendere la carta d’identità elettronica lo standard di riferimento per l’identità digitale europea. Anche se l’adozione richiede un processo più articolato rispetto ad altri strumenti, Butti ritiene che la CIE offra garanzie di sicurezza superiori allo SPID. Il passaporto, invece, rimane per ora fuori da tale schema, a causa di vincoli internazionali che impongono elevati standard di sicurezza e interoperabilità.

Allo stesso tempo, l’Italia sarà tra i primi Paesi a testare un’app per la verifica dell’età. Una sperimentazione promossa dalla Commissione europea per favorire l’accesso sicuro dei minori ai contenuti digitali. Il progetto, che coinvolge anche AGCOM, rientra in un più ampio sforzo volto a creare un ecosistema digitale responsabile. In cui l’identità e l’età siano accertate in modo sicuro ed efficace. Si tratta di interventi importanti che possono accentuare non solo la digitalizzazione dei documenti, ma anche la loro sicurezza e quella di tutti gli utenti online. Non resta che attendere per scoprire quali altre novità verranno introdotte.