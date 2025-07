CoopVoce EVO 150: 150 GB e chiamate a 6,90€!

Cambiare operatore telefonico di solito è una di quelle cose che rimandi all’infinito. Sai che risparmieresti, magari avresti più giga, ma tra una cosa e l’altra lasci perdere. Poi però arriva un’offerta che ti fa dire: ok, aspetta un attimo.

Attiva CoopVoce EVO 150: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 6,90€ al mese

CoopVoce, con la sua nuova promo EVO 150, sta proprio provando a catturare quel momento lì. Quello in cui ti fermi e pensi: “Ma perché sto ancora pagando di più per avere meno?”. Con 6,90 euro al mese, per sempre (sì, sul serio: niente aumenti improvvisi tra sei mesi), hai 150 GB, minuti illimitati e 1000 SMS. L’attivazione e il primo mese? Gratis. E se ordini la SIM online, ti arriva pure a casa senza costi di spedizione.

Non è la classica promo “per un po’”, non ci sono asterischi nascosti che esplodono dopo il terzo rinnovo. CoopVoce su questo è sempre stata chiara: niente vincoli, niente sorprese. E lo dice con orgoglio: non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti dal 2007.

Ma la cosa che sorprende davvero è quanto sia tutto facile. Se hai un telefono compatibile, puoi attivare direttamente la eSIM con SPID, senza nemmeno aspettare il corriere. In pochi minuti sei operativo, con tutta la comodità di gestire la tua linea direttamente dall’app. Se preferisci il classico, puoi ritirare la SIM anche in uno dei 900 punti vendita Coop.

E poi ci sono tutti quei dettagli che fanno la differenza: la rete 4G con copertura al 99,8%, la possibilità di usare l’hotspot, chiamare in alta definizione anche mentre navighi grazie al VoLTE, il blocco dei numeri a sovraprezzo. E se sei cliente Coop, puoi pure autoricaricarti con la spesa, convertendo i tuoi punti in credito telefonico. Una piccola chicca che in pochi offrono.

Perfino le SIM sono green: si chiamano ecoSIM e sono fatte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Insomma, anche il pianeta ringrazia.

Hai tempo fino al 30 luglio per decidere. Ma se stavi aspettando il segnale giusto per cambiare operatore, eccolo.