Promo CoopVoce: EVO 150 a 6,90 € per sempre!

Se stai pensando di cambiare operatore senza complicarti la vita, CoopVoce potrebbe essere la risposta che cerchi. Fino al 30 luglio c’è una promo che ti fa davvero fare il salto con stile: EVO 150 a 6,90 euro al mese, e il bello è che quel prezzo rimane per sempre. Niente sorprese, niente aumenti improvvisi, come ormai troppe compagnie ci hanno abituato.

CoopVoce EVO 150: 150 GB e chiamate illimitate a 6,90 € al mese

La proposta è semplice, ma potente: 150 GB per navigare alla massima velocità, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 1000 SMS, tutto incluso. E se ami viaggiare in Europa, c’è un plus che fa la differenza: i giga che hai in Italia li usi anche in UE per i primi 30 giorni di ogni viaggio, senza costi extra. Un vantaggio non da poco, soprattutto se ti muovi spesso.

La comodità continua con la scelta: puoi decidere di ricevere la SIM direttamente a casa, con attivazione e primo mese gratuiti, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop, dove l’attivazione e il primo mese sono comunque gratis. Se sei già cliente, puoi passare a EVO 150 con un costo di attivazione di 9,90 euro e poi goderti il canone fisso.

Ma CoopVoce non è solo numeri e promozioni. C’è dietro un servizio costruito per farti stare tranquillo: copertura al 99,8% in Italia e all’estero, tecnologia 4G per connessioni veloci, e il servizio VoLTE che ti permette di chiamare in alta definizione senza perdere la navigazione internet. Insomma, la qualità è garantita.

In più, se usi l’eSIM, l’attivazione diventa un gioco da ragazzi: tutto online, subito pronto, senza attese o passaggi complicati. E per chi è già abituato a fare la spesa Coop, c’è una chicca che unisce tecnologia e risparmio: puoi trasformare i punti spesa in ricariche telefoniche automatiche, senza muovere un dito.

L’assistenza? Sempre disponibile, 24 ore su 24, dall’Italia, con operatori pronti a risolvere qualsiasi dubbio via chat o app. E se ti interessa l’ambiente, CoopVoce pensa anche a questo: le SIM sono ecoSIM, realizzate con plastica riciclata proveniente da frigoriferi dismessi.

Insomma, questa offerta è più di un semplice piano telefonico: è un modo intelligente e trasparente di restare connessi, senza sorprese e con qualche attenzione in più a chi sceglie CoopVoce. Vale davvero la pena dargli un’occhiata.