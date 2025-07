Scienza, la radioattività si potrà misurare più velocemente

Nel campo della scienza ci sono sempre delle nuove scoperte legate ai continui studi su fenomeni che non erano stati risolti prima. In questo caso grazie a delle nuove scoperte sullo studio delle radiazioni, gli scienziati sarebbero riusciti a realizzare un metodo in grado di misurarle in un tempo brevissimo. Questo grazie all’ impiego di un sensore con un’ elevata sensibilità insieme alle tecniche chimiche inserite. Lo studio è stato condotto dal National Institute of Standards and Technology negli Stati Uniti. Unendo scienza e tecnologia, i ricercatori hanno sviluppato un sistema all’ avanguardia per la misura della radioattività.

Questo tipo di scoperta è molto importante poiché potrebbe essere utilizzata in moltissimi settori tra cui quello farmaceutico, il settore nucleare. Inoltre quest’ invenzione potrebbe essere utilizzata in ambito medico per la radioterapia. Fino ad ora, bisognava aspettare moltissimo tempo prima di ricevere una visione generale sulle radiazioni. Con questa invenzione non sarà più necessario aspettare molto tempo poiché riesce a fornire delle informazioni utili in pochissimo tempo.

Scienza, vediamo come funziona la nuova invenzione

La tecnica utilizzata è stata chiamata spettrometria a energia di decadimento criogenico e riesce a dare delle informazioni di radioattività molto velocemente. Il centro di questa scoperta risiede nel cosiddetto sensore a transizione di bordo che opera a temperature prossime allo zero. Grazie a queste condizioni, il sensore può rilevare anche la minima energia rilasciata dal campione preso in esame. Per analizzare campioni molti piccoli, è stata introdotta una tecnica in cui si depositano delle goccioline di liquido su dei fogli d’ oro nanoporosi. Prima viene misurata la massa della gocciolina, poi il campione viene fatto essiccare ed infine il sensore rileva la sua radioattività. Con questo sistema si possono avere informazioni sul grado di radioattività anche in pochi giorni.

Grazie a questo nuovo sistema di misura, finalmente si potranno verificare con precisione in brevissimo tempo le concentrazioni di radioattività di un campione.