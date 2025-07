Smart, flessibile e con stile: il nuovo frigorifero hi-tech di Haier

Un frigorifero con tre porte potrebbe sembrare l’ultima trovata di qualche designer un po’ troppo creativo… e invece esiste davvero. Lo ha presentato Haier, proprio ieri sera a Milano, durante un evento che ha celebrato sia questo nuovo modello che l’arrivo del brand nel mondo delle smart TV. Ma torniamo al protagonista della serata: si chiama Side By Side 3D — e sì, le tre “D” stanno proprio per “3 Doors” — ed è un frigorifero pensato per chi ama avere il controllo totale su come conservare cibo, bevande e tutto quello che finisce quotidianamente tra scaffali e cassetti.

Il frigorifero 3D di Haier trasforma il freddo in design intelligente

La chicca vera? La Switch Zone: una delle tre sezioni del frigo può trasformarsi, all’occorrenza, da freezer a frigorifero. Passa da -18°C a 5°C con un semplice tocco sul display o tramite l’app hOn, per chi ama gestire tutto dallo smartphone. È una di quelle soluzioni che ti chiedi perché non esistesse già prima, soprattutto se hai esigenze che cambiano tra estate e inverno, o semplicemente se ti capita spesso di non sapere dove infilare l’ennesima torta o il pesce fresco preso all’ultimo minuto.

Dentro, il design è curatissimo: una colonna LED illumina tutto con eleganza, le finiture black inox fanno la loro figura e non ci sono maniglie a interrompere la pulizia delle linee. Ma non è solo questione di stile. Ci sono tecnologie come la Air Surround, che distribuisce l’aria in modo uniforme per non rovinare i cibi, o la Humidity Zone che mantiene il livello di umidità perfetto per frutta e verdura.

Per celebrare il lancio, Haier ha allestito un’installazione all’Arco della Pace, con un percorso scenografico che riproduce le temperature interne del frigo — almeno idealmente, quindi tranquilli: non serve il piumino. Sarà visitabile fino al 18 luglio.

E già che c’erano, hanno presentato anche una lavasciuga: si chiama X Serie 11, funziona con una pompa di calore ed è talmente efficiente da puntare alla classe energetica A‑10%. Promette di durare fino a 25 anni e ha un sistema che asciuga i vestiti senza rovinarli, mantenendoli freschi anche dopo mezza giornata nel cestello. Anche qui l’app fa la sua parte, riconoscendo i tessuti e scegliendo il programma ideale.

I prezzi? 1.499 euro per il frigorifero a tre porte, 2.499 per la lavasciuga. Ma diciamolo: non è solo questione di elettrodomestici. Qui si parla di tecnologia che semplifica davvero la vita. E se passa anche da un tocco di scenografia e innovazione ben raccontata, meglio così.