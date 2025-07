ChatGPT: ecco cosa sa fare la nuova Record Mode

La più recente innovazione di OpenAI riguarda un’app desktop di ChatGPT per macOS. Quest’ultima ora integra una funzione avanzata per la registrazione dell’audio e la trascrizione automatica. Introdotta a giugno, tale possibilità è riservata agli utenti abbonati al modello GPT-4o attraverso i piani Plus, Pro, Enterprise, Team ed Edu. L’opzione consente di registrare l’audio in entrata dal microfono e quello in uscita dal sistema, offrendo all’utente una trascrizione testuale automatica e un riepilogo intelligente. Corredato da timestamp per facilitare la consultazione di momenti rilevanti.

OpenAI presenta una nuova funzione per ChatGPT su Mac

Tale modalità si distingue per la sua semplicità e per il livello di integrazione raggiunto. L’utente non ha bisogno di caricare file audio o passare da applicazioni terze. Basta avviare la registrazione direttamente all’interno della chat. I contenuti registrati vengono elaborati, trascritti e archiviati. Il tutto in uno spazio di lavoro privato, da cui ChatGPT può attingere per arricchire il contesto nelle interazioni successive. La durata massima di ciascuna sessione è di due ore.

Particolare attenzione è stata data alla privacy. L’audio originale viene cancellato subito dopo l’elaborazione e non è conservato da OpenAI. Inoltre, le registrazioni non vengono utilizzate per l’addestramento del modello, a meno che l’utente non scelga di attivare l’apposita funzione. Chi utilizza ChatGPT tramite account Team, Edu o Enterprise, invece, è escluso di default dal processo di training. Inoltre, può anche decidere di disattivare del tutto la Modalità di registrazione attraverso le impostazioni del Workspace.

Inoltre, OpenAI invita a prestare attenzione agli aspetti legali legati alla registrazione audio. In molte giurisdizioni, registrare conversazioni senza il consenso esplicito dei partecipanti è vietato. È quindi fondamentale assicurarsi che tutte le persone coinvolte siano informate e d’accordo.

Al momento, la disponibilità della funzione è limitata al sistema macOS. Non è ancora presente nella versione Windows, né su Android o sulla piattaforma web. Non è escluso che nei prossimi mesi vengano estese anche ad altri ambienti, ma per ora l’accesso resta circoscritto.