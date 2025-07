Fastweb Mobile: la connessione che unisce velocità e trasparenza

Fastweb Mobile ripropone il concetto di connettività combinando convenienza, affidabilità e innovazione. A 8,95€ al mese, l’operatore propone una delle soluzioni più competitive sul mercato. Si tratta di un piano che include 150GB di traffico dati alla massima velocità, compatibilità con la rete 5G Vodafone, la più premiata in Italia, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 100 SMS. La navigazione è possibile anche in modalità WiFi-Calling, ideale per chi si trova in aree con scarso segnale mobile. Il servizio può essere attivato in pochi minuti online, anche tramite SPID o CIE, e la spedizione della SIM è gratuita. Nessun vincolo, nessun costo nascosto, solo chiarezza e libertà per l’utente.

Fastweb: tecnologia responsabile e impegno ambientale

Per chi sceglie l’eSIM, Fastweb garantisce un’attivazione sicura e rapida. In più, l’offerta si arricchisce con minuti internazionali verso 60 Paesi e roaming incluso in Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con fino a 14GB di navigazione mensile. Tutto gestibile tramite l’app MyFastweb, che consente di controllare consumi, credito e fatture. A chi desidera proteggere la propria identità digitale, Fastweb propone il servizio FastwebProtect, gratuito per tre mesi e poi a pagamento. Include antivirus, blocco dei contenuti dannosi e una polizza assicurativa contro il furto d’identità distribuita da Wallife Insurance.

L’ operatore non si limita però ad offrire solo una buona connettività. Ma promuove anche uno stile di vita digitale sostenibile. Infatti con l’adozione delle EcoSIM 100% riciclate e l’obiettivo dichiarato di azzerare le emissioni nette entro il 2035, l’impegno per l’ambiente è concreto. Ha anche devoluto 1 milione di euro per progetti a tutela del pianeta, dimostrando attenzione verso un futuro più verde. L’offerta è ancora più vantaggiosa se abbinata a Fastweb Casa Light, poiché il prezzo mensile scende da 27,95 a 23,95€. Infine con il programma “Porta un amico”, ogni nuovo cliente può far risparmiare chi lo accompagna e ricevere buoni acquisto fino a 50€.