Fastweb Mobile Full, 200GB e minuti illimitati: l’offerta su rete Vodafone

Fastweb rilancia la propria proposta per la telefonia mobile con un’offerta pensata per chi vuole grande capacità di navigazione e massima libertà. Si tratta della “Fastweb Mobile Full”. Essa mette a disposizione 200GB di traffico internet alla massima velocità, anche in 5G nelle aree coperte, e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Il tutto appoggiandosi alla rete mobile Vodafone, premiata in Italia per le sue prestazioni.

Fastweb Mobile: un’offerta senza costi nascosti e con attenzione all’ambiente

L’abbonamento, proposto a 10,95€ al mese, include anche 100 SMS, il servizio WiFi-Calling per effettuare chiamate tramite connessione wireless in assenza di segnale, e roaming in UE, Regno Unito, Svizzera e Ucraina fino a 17GB mensili. Per chi chiama spesso all’estero, sono previsti minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali. La trasparenza è uno dei punti forti dell’ operatore. Nessun vincolo di durata, nessun costo di uscita e possibilità di attivazione veloce anche con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Il contributo per la SIM o eSIM è di 10€ da pagare una sola volta, mentre eventuali SMS extra costano 5 centesimi e 1GB extra ha un costo di 6€. La spedizione è gratuita e, per chi sceglie anche Fastweb Casa Light, la tariffa per la linea fissa scende da 27,95 a 23,95€ al mese. Fastweb punta anche sulla sostenibilità. Le sue SIM infatti vengono realizzate in materiale riciclato al 100% e l’azienda dichiara l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni entro il 2035, con il traguardo del Net Zero Carbon. In più, è previsto un contributo di un milione di euro a iniziative per il pianeta.

Completano il pacchetto i corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy e un’assistenza clienti gestibile direttamente dall’app MyFastweb, dove è possibile controllare credito e consumi o effettuare ricariche. Un mix di convenienza, connettività e servizi extra che mira a conquistare anche i clienti più esigenti. Per tante altre novità vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.