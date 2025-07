Fastweb punta al futuro: sostenibilità, tecnologia e inclusione digitale

Ridurre le emissioni del 90% entro il 2035 e sostenere progetti ambientali, questa è la direzione scelta da Fastweb. L’azienda, parte del gruppo Swisscom, conferma la sua vocazione ecologica con l’ambizioso obiettivo Net Zero Carbon. Per raggiungerlo, continua a investire in fonti rinnovabili, da cui già oggi proviene il 100% della sua energia. In contemporanea, Fastweb ha stanziato 1 milione di euro da destinare a progetti di tutela ambientale, come riforestazione e salvaguardia degli sistemi marini. Il cambiamento climatico non è una questione rimandabile e l’azienda lo affronta con un impegno concreto, giorno dopo giorno.

Connessione trasparente e sicura: l’offerta Fastweb Casa Light

La scelta green dell’ operatore si accompagna a quella per l’inclusione sociale. Grazie alla Fastweb Digital Academy, infatti, chiunque può accedere gratuitamente a corsi pensati per colmare il divario digitale e sviluppare competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro attuale. Iniziative come lo STEP FuturAbility District, uno spazio interattivo dedicato all’esplorazione del futuro personale e professionale, evidenziano una visione d’impresa che va oltre la tecnologia, per toccare la crescita delle persone.

Velocità, copertura e semplicità, queste le parole chiave dell’offerta Fastweb Casa Light, la soluzione pensata per chi cerca una connessione potente e senza sorprese. A partire da 27,95€ al mese, o 23,95€ se abbinata a una SIM mobile, l’offerta include fibra ultraveloce e l’innovativo Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, che garantisce stabilità e un ottimo segnale anche negli ambienti più ampi.

L’attivazione è inclusa, non ci sono vincoli di durata e avrete 30 giorni di tempo per provare il servizio. Nel caso doveste cambiare idea, Fastweb rimborsa tutte le spese sostenute nel primo mese. A completare l’esperienza, vi sono poi alcuni servizi extra come Fastweb Protect, per la protezione online dei dispositivi, e il FastwebBooster, amplificatore Wi-Fi con Alexa integrata. L’app MyFastweb consente infine una gestione semplice e veloce del proprio abbonamento, direttamente dallo smartphone.