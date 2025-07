Offerta Vodafone: 100GB 5G e SIM gratis a 6,99€ al mese!

Passare a Vodafone non è più solo una questione di copertura o di brand: è diventato un piccolo lusso accessibile, soprattutto se arrivi da Iliad, Poste o altri operatori virtuali. E stavolta, il colosso rosso gioca bene le sue carte. L’offerta è una di quelle che ti fanno pensare: “Ma davvero solo 6,99 euro al mese per tutto questo?”. Sì, davvero.

Vodafone 100GB 5G + minuti illimitati a 6,99€ senza extra

Per cominciare, i 100 Giga in 5G suonano già come musica per chi vive di streaming, social e Google Maps in piena città. Certo, serve uno smartphone compatibile e devi essere sotto copertura Vodafone 5G, ma se ti trovi in una delle zone già abilitate, sei a cavallo. E se ti sposti in Europa? Nessun problema: quasi 9 Giga del tuo pacchetto puoi usarli tranquillamente anche in viaggio, senza costi aggiuntivi.

Minuti e SMS illimitati? Ci sono. E no, non è la solita frase fatta che poi nasconde sorprese: Vodafone chiarisce tutto subito, specificando cosa intende per uso corretto. Spoiler: a meno che tu non stia gestendo un call center dal tuo salotto, ci stai dentro senza problemi.

Ma forse il vero punto forte è che non c’è alcun costo di attivazione. Zero. Nada. E se attivi tutto online, ti mandano pure la SIM gratis a casa. Il che significa che puoi dire addio alle file nei negozi o alle attese al telefono con il servizio clienti.

Ah, e se sei uno di quelli che si dimentica puntualmente di ricaricare (sì, ti vediamo), puoi scegliere l’addebito automatico su carta o PayPal. Funziona così: appena il credito scende sotto i 5 euro, puff, si ricarica da solo. Senza stress, senza restare a secco mentre stai per ordinare la cena o inviare un messaggio importante.

In sintesi, Vodafone non ti sta regalando il mondo, ma ti sta offrendo una porta d’ingresso comoda, veloce e piuttosto ricca al suo ecosistema. E se arrivi da uno degli operatori inclusi (praticamente tutti, tranne ho. e Fastweb), la porta è spalancata.