Samsung propone nuove soluzioni per i selfie allo specchio

Le novità per il settore smartphone continuano ad aumentare, soprattutto quando si parla di Samsung. Nel dettaglio, la schermata di blocco rappresenta il primo contatto con il dispositivo. Non è solo una semplice interfaccia di transizione, ma un punto chiave dell’esperienza utente. Samsung ne è ben consapevole e, grazie all’app Good Lock, continua ad espandere le potenzialità di tale spazio iniziale, combinando funzionalità concrete con tocchi estetici che ne arricchiscono l’utilizzo quotidiano. Una delle ultime aggiunte a tale ecosistema è FlipShot. Si tratta di una funzione esclusiva pensata per gli utenti dei Galaxy Z Flip. Viene attivata durante i selfie allo specchio e consente di visualizzare, sul display esterno, brevi messaggi e immagini che rendono l’atto di scattarsi una foto un po’ più divertente e originale. L’idea non è trasformare il modo in cui si fanno i selfie, ma di offrire un’esperienza più vivace.

Samsung introduce una nuova opzione per i selfie allo specchio

La funzione, pur essendo compatibile anche con versioni precedenti della One UI, risente delle dimensioni del display esterno. Sugli Z Flip più vecchi, lo spazio ridotto limita le potenzialità espressive di FlipShot. Di conseguenza, chi possiede un modello Z Flip di nuova generazione potrà trarre maggiori vantaggi da tale novità. Ciò soprattutto grazie agli schermi esterni del dispositivo. I quali risultano essere più ampi e leggibili.

FlipShot è integrata nel modulo MultiStar. Ed è dunque parte integrante dell’app Good Lock. MultiStar è tra i componenti più versatili e aggiornati dell’intera suite. E consente agli utenti Galaxy di personalizzare vari aspetti del proprio dispositivo. Per utilizzare la nuova funzione, è possibile scaricare o aggiornare MultiStar. Ciò procedendo direttamente dal Galaxy Store o anche attraverso l’app Good Lock. Una nuova opzione smart che rende sempre più accattivante ed interattiva l’esperienza degli utenti Samsung. Anche quando si parla di esperienze come i selfie allo specchio.