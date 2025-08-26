Samsung Galaxy Z Flip 7 FE in offerta su Amazon con il Galaxy Book 4 in regalo

Vi piacerebbe avere in regalo un nuovo PC portatile? Ebbene, grazie a una fantastica offerta oggi potete acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE con uno sconto del 3%, ma non solo. Il pezzo forte di questa offerta riguarda il Galaxy Book 4 che vi viene regalato! Oggi è il vostro giorno fortunato. Tocca a voi scegliere di approfittarne subito procedendo con l’acquisto dello smartphone sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon.

Se siete in cerca di un nuovo smartphone con prestazioni da top di gamma, questo modello è senza alcun dubbio perfetto per voi grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti, a partire dal display 3,4″ Super AMOLED e 6,7″ Dynamic AMOLED 2X.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE in offerta con un regalo pazzesco

Acquistare uno smartphone con ottime caratteristiche tecniche a un prezzo di listino scontato e ricevere gratuitamente un Galaxy Book 4 non è sicuramente un’occasione che si ripeterà di nuovo in futuro. Ecco perché già tantissimi utenti hanno deciso di approfittarne procedendo subito con l’acquisto dello smartphone a marchio Samsung.

Nello specifico, il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE si contraddistingue grazie a un design del tutto originale. Non a caso, riprende l’esclusivo design Flip e lo combina con le caratteristiche degli smartphone Galaxy foldable. Oltre a ciò, questo innovativo device dispone di una fotocamera da 50 MP ottimizzata grazie al ProVisual Engine che consente di catturare in modo del tutto semplice immagini chiare e nitide e con dettagli realistici.

Ottima anche l’autonomia grazie alla presenza di una batteria da 4000 mAh ottimizzata anche dal potente processore. Approfittate subito di questa occasione per avere in regalo anche il Galaxy Book 4 acquistando con il 3% di sconto il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.