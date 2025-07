Samsung Galaxy Z Flip

Samsung ha aggiornato l’app Good Lock con un nuovo modulo chiamato FlipShot, pensato specificamente per migliorare l’esperienza fotografica sui dispositivi pieghevoli Galaxy Z. La nuova funzionalità è stata progettata per sfruttare in modo più efficiente il design flessibile degli smartphone foldable della casa sudcoreana, ottimizzando il controllo delle fotocamere durante gli scatti in modalità Flex.

FlipShot ottimizza i selfie con modalità Flex View

Il modulo FlipShot, integrato in Good Lock, permette di scattare selfie utilizzando le fotocamere posteriori dei dispositivi pieghevoli, migliorando così qualità e versatilità. La funzione sfrutta la modalità Flex View, ovvero l’uso dello schermo diviso quando il dispositivo è parzialmente piegato. In questo assetto, l’utente può controllare l’inquadratura nella parte superiore del display mentre utilizza la parte inferiore come interfaccia di comando.

Questa modalità è pensata per aumentare il controllo durante l’acquisizione di autoscatti, inquadrature complesse o foto di gruppo, eliminando la necessità di uno specchio o di una fotocamera anteriore meno performante.

Con FlipShot, Samsung introduce una barra di controllo fotografico avanzata, accessibile direttamente dalla parte inferiore dello schermo. L’interfaccia consente di modificare facilmente parametri come timer, flash, modalità di scatto e zoom, senza dover toccare il pannello superiore o cambiare posizione. Il risultato è un sistema più intuitivo per utilizzare il pieghevole come una vera e propria fotocamera da supporto, utile per vlog, ritratti e contenuti social.

Attualmente, FlipShot è compatibile solo con gli smartphone pieghevoli Galaxy Z che supportano la modalità Flex, in particolare i modelli più recenti come Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Samsung non ha ancora annunciato se la funzione sarà estesa anche ai modelli precedenti, ma l’integrazione in Good Lock lascia ipotizzare una futura espansione del supporto ad altri dispositivi compatibili con l’ambiente One UI.

Il modulo è disponibile al momento solo in Corea del Sud, ma è previsto un rollout graduale anche in altri mercati, inclusa l’Europa. Come per gli altri moduli di Good Lock, l’installazione richiede l’app principale aggiornata e potrebbe variare in base alla regione e al modello.