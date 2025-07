Iliad rinnova il catalogo, arriva Iliad Giga 150

L’operatore telefonico Iliad ha da poco chiuso la disponibilità delle sue offerte appartenenti alla gamma Flash. Di conseguenza, l’operatore ha poi aggiornato il suo catalogo con alcune nuove offerte di rete mobile di rilievo. Una delle ultime arrivate è la nuova offerta denominata Iliad Giga 150. Vediamo qui di seguito tutte le novità.

Iliad aggiorna il suo catalogo di offerte, arriva Iliad Giga 150

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha aggiornato il suo catalogo con tante nuove proposte. Come già accennato in apertura, una delle nuove arrivate è la nuova offerta denominata Iliad Giga 150. Quest’ultima andrebbe dunque a sostituire la precedente offerta Iliad Flash 150. Anch’essa ha infatti un costo per il rinnovo molto basso pari a 7,99 euro al mese.

Nello specifico, l’offerta Iliad Giga 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari a 4G e a 4G+. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. Un’altra nuova offerta resa disponibile da Iliad è poi quella denominata Iliad Giga 200.

Quest’ultima va invece a sostituire la precedente offerta Iliad Flash 200 che ora non è più disponibile. Nello specifico, in questo caso gli utenti avranno a disposizione fino a 200 GB di traffico dati e questi saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta include poi sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta sarà sempre pari a 9,99 euro al mese.

Rimane poi disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile denominata Iliad Giga 250. In questo caso, il traffico dati messo a disposizione degli utenti è pari a ben 250 GB con connettività 5G.