Da pochi giorni l’operatore telefonico Iliad ha deciso di far tornare una delle sue offerte di rilievo del passato. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile Iliad Flash 150. Inizialmente, quest’ultima è stata disponibile all’attivazione soltanto da tutti i nuovi clienti dell’operatore. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile anche ai suoi già clienti, rendendo quindi disponibile il cambio offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad Flash 150 ora disponibile anche per chi è già cliente dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad sta dando la possibilità ai suoi già clienti di effettuare il cambio di offerta alla sua nuova Iliad Flash 150. Come già accennato in apertura, infatti, fino ad ora questa offerta è stata resa disponibile soltanto a tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico.

In particolare, potranno effettuare il cambio offerta tutti i già clienti dell’operatore che hanno al momento attiva una delle offerte dell’operatore con un prezzo inferiore a 7,99 euro al mese, che è per l’appunto il costo della nuova offerta Iliad Flash 150. Di conseguenza, l’offerta sarà quindi attivabile anche dai già clienti che hanno attiva un’offerta dell’operatore dall’importo pari a 4,99 euro, 5,99 euro e 6,99 euro al mese. In questo caso, non è previsto alcun costo per effettuare il cambio offerta per i già clienti.

L’offerta mobile Iliad Flash 150, almeno per il momento, sarà disponibile fino al prossimo 5 novembre 2024, salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’operatore telefonico. Ricordiamo che ci troviamo di fronte ad un’offerta estremamente conveniente che include tanto ogni mese. In particolare, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è di soli 7,99 euro al mese.

Sul sito dell’operatore telefonico sono comunque al momento disponibile tante altre offerte di rete mobile estremamente convenienti, come ad esempio Iliad Voce che ha un costo davvero molto basso.