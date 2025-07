Nintendo Switch 2, cresce l’attesa per il prossimo Nintendo Direct di luglio

L’interesse attorno a Nintendo Switch 2 è destinato ad aumentare nelle prossime settimane. Il 17 luglio è in arrivo Donkey Kong Bananza, ma non è l’unico appuntamento rilevante per l’universo Nintendo. Secondo quanto riportato dall’insider Nate The Hate nel suo ultimo podcast, un nuovo Nintendo Direct sarebbe alle porte. Pur senza rivelare dettagli precisi su data o contenuti, l’anticipazione ha riacceso le aspettative degli appassionati.

L’ipotesi di un evento a luglio circola già da fine giugno, ma ora sembra prendere corpo in modo più deciso. Anche perché, stando al calendario finanziario della casa di Kyoto, il report sugli utili trimestrali verrà pubblicato il primo agosto: un Direct immediatamente precedente a quella data potrebbe servire da leva comunicativa per rafforzare la fiducia degli investitori. Tutto ciò non sta facendo altro che far crescere l’attesa tra gli utenti appassionati che dunque non vedono l’ora di scoprire le grandi novità.

Nintendo tra strategia, tempismo e attese per Switch 2

Il quadro generale è reso ancora più interessante dal fatto che il 22 luglio è in programma anche un nuovo Pokémon Presents. La presenza ravvicinata di due eventi di questo peso potrebbe sembrare insolita, ma non sarebbe la prima volta che Nintendo adotta una strategia simile, gestendo gli annunci con tempistiche serrate.

Secondo le indiscrezioni, uno dei protagonisti del Direct potrebbe essere Metroid Prime 4: Beyond, che potrebbe finalmente ottenere una data d’uscita ufficiale. Non si esclude poi un possibile ritorno di Kirby Air Riders, finora rimasto ai margini delle comunicazioni ufficiali. A questo si aggiunge l’eventualità, sempre più concreta, di scoprire qualche titolo first-party inedito, pensato per alimentare il lancio di Switch 2 e rafforzare ulteriormente il parco giochi della piattaforma.

Nintendo potrebbe confermare il Direct con poco preavviso, replicando una prassi ormai consolidata. E se le previsioni si riveleranno esatte, luglio potrebbe diventare un mese chiave per cominciare a intuire l’orizzonte di Switch 2.