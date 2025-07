Samsung Galaxy S25 FE, trapela un salto di qualità nella ricarica: fino a 45 W

Nuove certificazioni pubblicate dall’ente TÜV Rheinland indicano che il prossimo Galaxy S25 FE supporterà la ricarica cablata fino a 45 W (10 V/4,5 A o 15 V/3 A). Si tratta di un balzo notevole rispetto ai 25 W dei precedenti modelli Fan Edition e degli stessi Galaxy S25 e S25 Edge, portando lo smartphone in linea con la velocità del più costoso Galaxy S25 Ultra. Resta quasi certo che, come da prassi Samsung, l’adattatore non verrà incluso nella confezione.

Scocca più sottile senza sacrificare la batteria

Secondo i primi render circolati in rete, il dispositivo dovrebbe adottare un design più filante, con spessore ridotto a 7,4 mm (il base S25 si ferma a 7,2 mm). Le cornici intorno al display risultano più sottili, contribuendo a un look moderno e a un peso contenuto. Nonostante il profilo compatto, le indiscrezioni parlano di una batteria invariata da 4.700 mAh; qualcuno spera ancora in un lieve aumento a 5.000 mAh, ma al momento non ci sono conferme. Con l’approdo alla ricarica rapida da 45 W, si ridurrà comunque il tempo necessario per passare dallo 0 al 100 %.

Hardware: Exynos 2400 e lancio autunnale

Sul fronte prestazioni, Samsung dovrebbe puntare sul proprio Exynos 2400, lo stesso già visto sulla serie Galaxy S24 e sul recente Z Flip 7 FE. Il chip, prodotto a 4 nm, integra un modem 5G avanzato e un’unità grafica Xclipse basata su RDNA3, garantendo un buon equilibrio fra efficienza e potenza di calcolo.

In termini di tempi, la famiglia Fan Edition viene solitamente presentata in autunno: il Galaxy S24 FE arrivò a settembre, e il nuovo modello dovrebbe seguirne la scia, salvo imprevisti legati alla produzione o all’approvvigionamento dei componenti. Il prezzo di listino non è ancora trapelato, ma l’obiettivo di Samsung sarebbe di mantenere la soglia psicologica sotto i 900 euro, offrendo così una soluzione competitiva a chi cerca un top di gamma “light” con specifiche al passo coi fratelli maggiori.

Con il potenziamento della ricarica, un telaio più sottile e il collaudato Exynos 2400, il Galaxy S25 FE sembra destinato a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel segmento alto di gamma dal costo contenuto.