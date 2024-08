Tiscali Mobile, nuova promo dell’estate con 250 GB

L’operatore telefonico virtuale Tiscali si appresta a stupire gli utenti con una nuova super novità per l’estate. A partire dalla giornata di oggi 2 agosto 2024, infatti, l’operatore ha reso disponibile l’offerta mobile denominata Tiscali Smart 250 Summer Promo. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese una quantità esagerata di traffico dati per navigare pari a ben 250 GB. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli di questa nuova promo.

Tiscali Smart 250 Summer Promo, nuova offerta bomba per l’estate

A partire dalla giornata di oggi 2 agosto 2024, l’operatore telefonico virtuale Tiscali ha reso disponibile all’attivazione una nuova offerta bomba. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata Tiscali Smart 250 Summer Promo. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare pari a ben 250 GB.

Questo traffico dati sarà utilizzabile dagli utenti per navigare con una connettività massima pari al 4G. Nel bundle di questa offerta, sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno pagare un costo di soli 9,99 euro al mese per poter usufruire di tutto questo, utilizzando come metodo di pagamento Ricarica Automatica.

L’offerta in questione, secondo quanto riportato dall’operatore, sarà disponibile all’attivazione per il momento fino al prossimo 1 settembre 2024. L’offerta sarà però attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore Tiscali che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Per il momento, l’offerta è disponibile all’attivazione presso i negozi autorizzati Tiscali, ma in seguito è probabile che l’operatore la renderà disponibile anche presso il suo sito ufficiale.

Ricordiamo che con questa nuova promozione, gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 4G ad una velocità massima pari a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.