Insta360 X5 si aggiorna con AdaptiveTone, accessori per moto e nuove opzioni subacquee

Insta360 ha rilasciato un importante aggiornamento per la sua videocamera a 360° più avanzata, la X5, arricchendo sia la parte software che l’ecosistema di accessori. Una delle novità principali è AdaptiveTone, una tecnologia che ottimizza l’esposizione nelle situazioni in cui le due lenti della videocamera inquadrano aree con luminosità molto diverse.

Questa funzione, disponibile nei video a 8K 30 fps e 5.7K 30 fps, consente di ottenere risultati più bilanciati ed è supportata anche dalla modalità PureVideo, inizialmente pensata per ridurre il rumore nelle scene notturne. Ora PureVideo si può utilizzare anche con una sola lente, rendendo la X5 più versatile anche per riprese tradizionali.

Nuova batteria, più autonomia e filtri ND per riprese cinematografiche

Con l’introduzione della modalità Endurance anche in 8K, l’autonomia della X5 arriva quasi a due ore di registrazione continua. In 5.7K a 24 fps si toccano 208 minuti. A supporto di queste performance è arrivata la nuova Ultra Battery da 2800 mAh, che porta la durata fino a 235 minuti. Il prezzo è di 57,99 euro.

Debuttano anche i primi filtri ND mai realizzati per una videocamera a 360°, disponibili nei tagli ND16, ND32 e ND64. Permettono un maggior controllo sulla luce, rallentano l’otturatore e restituiscono un effetto motion blur più fluido, ideale ad esempio per chi riprende in moto.

Edizione BMW, accessori per motociclisti e riprese vocali integrate

Tra le novità più interessanti c’è la collaborazione con BMW Motorrad, che ha dato vita a un’edizione speciale della X5 con design esclusivo e una serie di accessori dedicati ai motociclisti. Tra questi il Mini Telecomando da manubrio, la Batteria Ultra preinstallata e nuove funzioni software.

La X5 ora integra la Stabilizzazione Immersive Shake, pensata per conservare un leggero tremolio che aumenta la sensazione di velocità, e il supporto agli interfoni Sena, grazie ai quali è possibile comandare la videocamera con la voce e registrare le conversazioni tra motociclisti nel video finale. C’è anche una nuova opzione per oscurare automaticamente le targhe con un semplice tap.

Novità per le immersioni, editing semplificato e cloud potenziato

Gli amanti del mondo subacqueo potranno contare sulla custodia Invisibile Pro, progettata per migliorare le riprese in profondità. Inoltre, un nuovo accessorio permette alla X5 di galleggiare in posizione statica, offrendo maggiore stabilità durante le immersioni.

L’app AquaVision 3.0 ottimizza automaticamente i colori dei video subacquei e chi utilizza i computer SUUNTO potrà sovrapporre i dati di immersione (profondità, tempo, ecc.) direttamente nei video.

Sul fronte software, Insta360 Studio migliora con un algoritmo AI Stitching più preciso e con la nuova funzione Quick Preview, utile per visualizzare rapidamente i contenuti. L’app mobile ha ricevuto un restyling completo, con una nuova interfaccia per gli album e strumenti di editing aggiornati.

Infine, il servizio Insta360+ garantisce fino a 2TB di archiviazione cloud, backup automatico ed esportazione online. Chi attiva una X5 o la versione BMW Motorrad entro il 21 luglio, riceverà 200 GB gratuiti per sei mesi. I file si possono gestire anche da desktop, assicurando una continuità perfetta tra editing mobile e PC.