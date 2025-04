Insta360 X5, la nuova action cam 8K 360° è ufficiale: qualità superiore, AI e sensori più grandi

Dopo l’anteprima esclusiva a Monaco di Baviera, in Germania, alla quale noi di TecnoAndroid.it siamo stati invitati, ecco l’evento vero e proprio: oggi Insta360 ha finalmente svelato al mondo la sua nuova action cam di punta, ovvero la Insta360 X5. Per chi ama avere una prospettiva inedita e diversa da tutte le altre cam di questo genere, il prodotto in questione risponde in maniera eccezionale. La X5 infatti consente, come la X4, di registrare a 360°, ma con diversi miglioramenti. Il tutto grazie a una combinazione di hardware avanzato, editing potenziato dall’intelligenza artificiale e funzionalità di ripresa che la rendono ideale in ogni contesto, dal motociclismo alle immersioni.

Nuovi sensori, nuova qualità d’immagine

Se vi state chiedendo cosa è cambiato, la risposta è presto data: innanzitutto ci sono sensori da 1/1.28”, più grandi del 144% rispetto alla precedente generazione. Questo garantisce ovviamente riprese nettamente superiori grazie alla quantità di luce catturata. In più, la risoluzione 8K a 30 fps per la ripresa a 360° è il vero plus. Tutto ciò va a convergere in immagini più nitide e con una gamma dinamica equivalente a 13,5 stop, ideale per gestire situazioni di forte contrasto, come paesaggi innevati o tramonti.

Triplo chip IA e Active HDR a 60 fps

Per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, Insta360 ha integrato tre chip IA: due dedicati all’elaborazione Pro Imaging e uno da 5nm che garantisce una potenza di calcolo superiore del 140% rispetto alla X4. Da questa sinergia nasce anche la modalità Active HDR fino a 5,7K e 60 fps, pensata per azioni ad alto ritmo con una stabilizzazione fluida e una gestione ottimale delle luci e delle ombre.

Modalità PureVideo e InstaFrame: le due vere novità

PureVideo è sicuramente una delle funzioni più interessanti e rivoluzionarie a cui Insta360 ha pensato. Questa modalità è stata appositamente progettata per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla riduzione del rumore avanzata e al supporto dei sensori più grandi, tutto ciò che verrà prodotto sarà chiaro e non artefatto, anche quando le riprese avverranno in posti bui e magari di notte.

Un’altra grande novità è InstaFrame, una modalità che consente di registrare contemporaneamente un video standardcon prospettiva fissa o automatica e un video 360° completo, pronto per l’editing. Il risultato è duplice: da un lato un file immediatamente condivisibile, dall’altro la possibilità di effettuare reframing e montaggio personalizzato in un secondo momento.

Autonomia, ricarica e resistenza migliorate

La nuova batteria da 2400 mAh assicura fino a 185 minuti di registrazione continua in modalità Resistenza (a 5,7K e 24fps). Un miglioramento del 37% rispetto alla X4. Inoltre, la ricarica rapida consente di raggiungere l’80% in soli 20 minuti, permettendo di tornare all’azione con pochissima attesa.

Obiettivi sostituibili e design impermeabile

I nuovi obiettivi in vetro offrono una resistenza agli urti mai vista prima su una videocamera 360°. E per la prima volta sono completamente sostituibili dall’utente grazie a un apposito kit. Sul fronte della resistenza, la X5 è impermeabile fino a 15 metri senza custodia esterna, e fino a 60 metri con il Case Subacqueo Invisibile opzionale.

Audio potenziato e accessori intelligenti

L’audio è stato completamente riprogettato: una nuova cover antivento in acciaio multistrato abbinata a un algoritmo di riduzione del rumore offre risultati molto più chiari, anche in condizioni di vento forte. Le quattro modalità audio selezionabili, come “Riduzione vento” e “Miglioramento voce”, permettono di adattare il suono a ogni situazione.

Editing professionale con l’AI e backup cloud

L’editing diventa accessibile anche a chi è alle prime armi. Grazie all’app Insta360 ridisegnata, le funzioni di Edit Rapido, Edit IA e Shot Lab semplificano il lavoro creativo, permettendo anche l’esportazione diretta senza passare per il reframing. L’integrazione con il cloud Insta360+, inoltre, garantisce backup automatici, editing remoto e condivisione immediata via link personalizzati.

La Insta360 X5 non è solo un aggiornamento tecnico. È un vero salto generazionale, che fonde potenza, flessibilità e semplicità in un unico strumento creativo. Una videocamera pensata per chi non si accontenta di catturare il momento: vuole riviverlo da ogni angolazione, senza limiti.