Insta360 X5 BMW Motorrad: ecco la super action cam per i motociclisti

Una collaborazione che vede coinvolte Insta 360 e BMW Motorrad ha dato ad un prodotto decisamente unico, stiamo parlando della Insta 360 X5 edizione BMW Motorrad, una versione speciale della famosa CAM X5 uscita il 22 aprile 2025 che verrà coadiuvata da dettagli esclusivi e accessori dedicati al mondo delle moto e dei motociclisti.

Prodotto d’élite

Esteticamente il prodotto in questione si riconosce subito per la presenza del vistoso marchio BMW Motorrad sulla scocca posteriore e sugli accessori, il vero valore aggiunto è nascosto però sotto la superficie della scocca, è presente infatti un telecomando mini BMW Motorrad che si monta direttamente sul manubrio per avviare o interrompere la registrazione senza staccare le mani e gli occhi dalla strada, è possibile infatti passare istantaneamente da un’inquadratura fissa a una visione completa a 360°, oltre ciò godiamo di una batteria da ben 2800 mAh che offre fino al 17% di autonomia in più rispetto al modello base.

In ultimo la Cam in questione gode di un’interfaccia utente con dashboard a tema BMW, quest’ultima consente di godere della sovrapposizione in tempo reale ai video dati di guida come velocità, distanze percorse e altri dettagli.

Ovviamente un prodotto Premium viene completato con un astuccio Premium, cerniera rinforzata e grafica moderna avvolgono un packaging esclusivo che mette in risalto le funzioni dedicate ai motociclisti, per il resto la Cam è identica alla stessa X5 apprezzata qualche mese fa, sfoggia una struttura con ottiche in vetro ultra resistente e un meccanismo di cambio rapido degli obiettivi, al suo interno abbiamo anche il nuovo Triple AI chip che garantisce una potenza di elaborazione superiore del 140% rispetto al modello precedente.

Per quanto riguarda l’elemento probabilmente più interessante, l’edizione limitata proposta oggi a un prezzo che parte da 629,99 € ed è disponibile in tutto il mondo ma solo sul sito ufficiale della società Insta 360, se siete degli amanti di questi prodotti, non lasciatevelo sfuggire.