1Mobile ti regala il 5G: ecco l’offerta da 150GB a prezzo imbattibile

Tra le proposte più interessanti del momento nel panorama della telefonia mobile spicca Speed 5G 150 Limited Edition, la nuova offerta di 1Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone. Questa soluzione è pensata per chi desidera tanti giga, accesso al 5G e un prezzo competitivo, con la sicurezza di una connessione affidabile su tutto il territorio nazionale.

Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150 giga al mese in 5G, con un costo promozionale di 5€ per il primo mese. A partire dal secondo mese, il canone passa a 6,99€ mensili per sempre, senza aumenti futuri e senza vincoli contrattuali. Gli utenti possono essere chiari testimoni di tutta questa situazione, la quale sembra essere più che nota: i gestori virtuali raramente aumentano i prezzi delle loro offerte.

SIM gratuita e attivazione digitale tramite SPID con 1Mobile

L’offerta è dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in 1Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza. In questo caso, la SIM è gratuita e non sono previsti costi iniziali. Chi invece sceglie di attivare un nuovo numero dovrà sostenere un costo una tantum di 5€ per la SIM, restando comunque all’interno di un budget contenuto.

La procedura di attivazione è interamente digitale e può essere completata solo tramite SPID, garanzia di sicurezza e rapidità. Non è previsto alcun costo di attivazione, rendendo il passaggio a 1Mobile ancora più accessibile e trasparente.

Speed 5G 150 Limited Edition rappresenta un equilibrio efficace tra contenuti e prezzo: 150 giga in rete 5G, minuti illimitati e un canone mensile inferiore a 7€ costituiscono un’offerta solida, ideale per chi desidera un piano ricco ma senza complicazioni. Con una rete consolidata alle spalle e una gestione completamente online, 1Mobile punta a conquistare l’attenzione di chi cerca connettività stabile e costi contenuti, senza rinunciare alle performance. Ora la scelta è solo vostra, trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale.