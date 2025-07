1Mobile: una super promo per un 5G accessibile davvero a tutti

Ogni utente tutti i giorni utilizza in modo costante la propria promozione telefonica per restare connesso con la sua vita digitale e poter svolgere le attività di cui ha bisogno ogni giorno, la promozione attiva sul numero di cellulare dunque gioca un ruolo fondamentale poiché rifornisce l’utente di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati da poter sfruttare come preferisce, di conseguenza deve andare incontro alle esigenze del consumatore per permettergli di arrivare alla fine del mese senza problemi.

All’interno di questo contesto, ovviamente scegliere l’offerta è importante tanto quanto l’offerta stessa, ecco dunque perché bisogna guardare bene i cataloghi di offerte disponibili in modo da effettuare la scelta più giusta che contenga tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soprattutto soddisfacente.

Un operatore che sicuramente potrebbe fare al caso vostro è rappresentato dall’italiano 1Mobile, l’operatore vestito di rosso infatti da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza dal momento che mette a disposizione offerte ricche di caratteristiche a prezzi davvero competitivi, scopriamo insieme l’ultimo offerta arrivata sul sito ufficiale che permette a tutti i diari ad un prezzo davvero super.

Super offerta con il 5G

Permette di accedere alla bellezza di 260 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il prezzo della promozione si articola in 4,99 € per il primo mese e poi 8,99 € al mese a partire dal secondo con un costo di attivazione che sarà gratuito per coloro che effettuano lo portabilità, ed è proprio qui il dettaglio che fa la differenza, la portabilità sarà completamente gratuita per tutti coloro che effettuano la il passaggio del numero da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo o limitazione, un elemento che attualmente veramente pochi provider riescono ad offrire.

